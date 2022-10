Camino acceso, l’avviso degli esperti: attenzione al fumo in casa

By

Tenere il camino accesso può provocare dei problemi di salute provenienti dal fumo emesso. Ecco cosa perché bisogna fare attenzione.

Con il periodo invernale molte fonti di calore verranno accese per trovare il tempore all’interno di alcuni luoghi casalinghi e sconfiggere il gelo che nei prossimi mesi ci verrà a fare compagnia.

Per far fronte a questo freddo si utilizzano vari modi per riscaldarsi e la maggior parte delle famiglie italiane usano i termosifoni o le stufe ma ci sono anche alcuni che all’interno della loro abitazione hanno installato un camino.

Camino: ecco perché potrebbe essere pericoloso per l’uomo

Questo è un elemento molto caratteristico delle ville o delle case di campagna ma lo si può trovare anche in alcune abitazioni in città in quanto è molto caratteristico e oltre a riscaldare da un effetto decorativo molto attraente.

Nel nostro immaginario, il camino è associato all’idea del natale in quanto spesso nei film e nei cartoni animati, vediamo che vicino ad esso si appendono le calze dell’epifania e perché lo stesso Babbo Natale, scende dai camini.

Ma non tutti sanno che il camino può essere pericoloso per la salute dell’uomo, e non stiamo parlando della pericolosità che potrebbe avere il simpatico omaccione vestito di rosso se cade bruscamente dal camino, ma bensì dagli effetti che il fumo della legna potrebbe provocare sulla nostra salute.

Secondo alcuni esperti, il fumo emetterebbe delle piccole particelle di carbonio che tendono ad inquinare l’aria e con un continuo utilizzo del camino questa potrebbe diventare altamente tossica.

Il Daily Maily ha voluto approfondire l’argomento tenendo conto dell’opinione di alcuni esperti e di alcuni ricercatori sull’argomento dando anche dei consigli utili per evitare che possano insorgere problemi.

Secondo questi scienziati, l’aria che si respira dopo aver acceso il camino non è salubre e la combustione della legna sprigionata dal nostro camino mette in circolo nell’aria queste particelle di carbonio.

Queste sostanze, una volta che penetrano nel nostro organismo, oltre a provocare problemi respiratori potrebbe danneggiare i polmoni in quanto penetrando al loro interno ne riduce la loro funzionalità.

In questo modo, questi organi diventerebbero più vulnerabili e verranno esposti maggiormente alle infezioni e possono esserci alcuni episodi di disturbi al sistema cardiovascolare.

Il parere degli esperti

Secondo gli studi di questi esperti, tenere un camino acceso equivale alla stessa quantità di carbonio inalata a quella che c’è all’interno di una miniera o di una cantiere, luoghi pregni di questa sostanza.

Questo, avverrebbe in particolar modo in fase di accensione, quando la legna emette fumo e si tende a inserirne della nuova per aumentare il volume della fiamma e tenerla sempre viva.

I ricercatori dell’Università di Lancaster, hanno dimostrato che questo fuoco tende a rilasciare, nanoparticelle di magnetite, una tossina particolare che potrebbe comportare non poche problematiche.

Per tutti questi motivi, alcuni studiosi hanno consigliato di far uso di mascherine durante la fase di manutenzione di questi camini, ma non tutti sono d’accordo in quanto ci sono opinioni diverse.

Alcuni credono che la mascherina non sia sufficiente a evitare alle particelle di entrare nel nostro organismo, mentre altri credono che queste particelle siano minime e non è opportuno utilizzare la mascherina, che potrebbe solo dare altri problemi.

La maggior parte degli studiosi però, hanno affermato che queste sostanze vengono rilasciate in maniera maggiore specie durante la fase di accensione e spegnimento del camino e durante la sua manutenzione.

Di conseguenza, consigliano di far allontanare dalla stanza coloro che non sono impegnati in queste operazioni e qualora vogliamo evitare di creare danni al camino o alla nostra salute, chiamare un esperto.