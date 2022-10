Lady Diana, la verità sulla nascita del principe Harry: il segreto nascosto a Carlo

Lady Diana: dopo 25 anni dal fatale incidente nella galleria sotto al ponte de L’Alma a Parigi, salta fuori una terribile verità sulla nascita del secondogenito Harry.

Sono già trascorsi ben 25 anni da quell’incidente a Parigi che ha coinvolto la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed. A distanza di così tanti anni salta fuori la verità sulla nascita del figlio Harry, secondogenito e figlio di Re Carlo. Si tratta di un dettaglio negativo, in fin dei conti, non è una novità che Lady D abbia vissuto tanti momenti difficili.

Durante la sua breve vita, la Principessa Diana ha vissuto un rapporto molto difficile con la Regina Elisabetta II e anche con il marito Carlo il rapporto non era di certo idilliaco. Solamente con il Principe Filippo sembra che ci fosse un rapporto confidenziale. La vita di Buckingham Palace gli andava stretta e proprio gli anni vissuti con la Royal Family sono stati caratterizzati da depressione e dalla bulimia. Non è un caso che Lady Diana è stata soprannominata come la “principessa triste”.

Lady Diana e il matrimonio con Re Carlo

Il 29 luglio 1981 Diana Spencer si è sposata giovanissima con Carlo nella cattedrale di St. Paul. La cerimonia è stata trasmessa in mondovisione ed il matrimonio sembrava uscito da una favola.

Purtroppo, nel cuore dell’alloro futuro Re Carlo c’era un’altra donna, Camilla Parker Bowles, l’attuale consorte del Re. La stessa Principessa, in una intervista concessa a Martin Bashir della BBC, rivelò:

«Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato».

Dall’unione dei due sono nati due splendidi bambini, William e Harry, amatissimi dai sudditi britannici. Ben presto la Principessa del Galles grazie al suo charme ed alla sua emancipazione metterà in secondo piano il marito Carlo. È una vera svolta quella Lady Diana, che farà emergere ben presto il suo lato di principessa emancipata ed empatica. Proprio grazie al suo impegno sociale, la Principessa del Galles conquista l’appellativo di “Principessa del Popolo”. Non è difficile dimenticare la sua immagine immortalata in numerosi scatti fotografici, che la ritraggono come una donna dolce, affascinante e generosa.

Lady Diana e il divorzio con Carlo

Il 28 agosto 1996 è stato ufficializzato il divorzio tra Lady D e Carlo. Ciò è costato a Diana la perdita del titolo di Altezza Reale. Da questo momento Diana è inseguita dai paparazzi ovunque lei vada fino al momento del tragico incidente a Parigi. Tante le verità ed i dubbi che si celano dietro la breve vita e la tragica scomparsa della Principessa del Popolo. Tradimenti, dettagli scabrosi e complotti reali attirano l’attenzione dei paparazzi.

Lady Diana e la tragica morte a Parigi

È il 31 agosto di venticinque anni fa quando viene annunciata in tutto il mondo la tragica e prematura scomparsa della trentaseienne Lady Diana. Insieme all’allora fidanzato Dodi al-Fayed, la principessa è morta in un tragico incidente a bordo di una Mercedes. I due erano inseguiti e la corsa si è interrotta quando la vettura si è schiantata contro il tredicesimo pilastro del tunnel de Pont de l’Alma.

Una tragica morte e prematura scomparsa che ha portato anche all’elaborazione di diverse teorie del complotto. Una di queste sostiene che l’autista sia stato abbagliato con un laser dai servizi segreti. C’è chi sostiene che la Principessa avesse confidato al suo legale Victor Mishcon che

«qualcuno voleva inscenare un incidente d’auto in cui o sarebbe morta, o sarebbe rimasta gravemente ferita».

Lady Diana: qual è il segreto sulla nascita di Harry?

La nascita del secondogenito Harry è sempre stato oggetto di rumors e gossip che hanno portato a verità nascoste, mai rivelate e qualche segreto che forse nessuno sarà mai in grado di gestire.

Il principe ribelle, negli anni, si è visto sulle prime pagine dei giornali perché tutti hanno sempre creduto che non fosse il figlio naturale dell’attuale Sovrano. Ma lasciando da parte solo per un attimo questa vicenda, un’altra ha scosso gli inglesi e la stampa nel momento in cui è emersa.

Sembra infatti che Diana Spencer abbia mantenuto a lungo un segreto sulla nascita di Harry, poi raccontato, che ha lasciato a bocca aperta.

A rivelare il segreto è il famoso Andrew Morton, esperto della vita della Royal Family, che ne parla nel suo libro intitolato “Diana, la vera storia nelle sue parole”.

Sembra proprio che, dopo William, era desiderio di Carlo avere una bambina. Quando Diana rimase incinta, il figlio della Regina Elisabetta ha sperato sino all’ultimo di poter veder realizzato il suo grande sogno di avere una figlia.

Diana per non dispiacere il marito, sempre secondo quanto raccontato, avrebbe tenuto nascosto il sesso del bambino sino alla nascita. Una volta nato, Carlo si rese conto di aver avuto un secondogenito maschio e non femmina.

Per questo motivo, come c’è scritto sul libro sopra menzionato, avrebbe esclamato:

“Oh mio Dio è un maschio”

L’allora Principe Carlo non contestò solamente questo fatto, ma anche i suo particolari capelli rossi – segno distintivo e affascinante di Harry – perché a lui non piacevano.

Durante la famosa intervista di Diana nel 1991 è venuto fuori che la loro crisi matrimoniale è iniziata in quel momento. Dopo la nascita del piccolo Harry, Carlo avrebbe iniziato nuovamente la sua relazione con Camilla Parker – oggi sua moglie e Regina Consorte. Una vendetta per non aver avuto ciò che desiderava? Non lo sapremo mai.