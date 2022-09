Il Real Madrid vince anche il derby, 2-1 all’Atletico Madrid!

Continua a vincere il Real Madrid di Carlo Ancelotti che sale a punteggio pieno in testa alla classifica dopo sei giornate, al Wanda Metropolitano finisce 1-2 per i Blancos che superano un Atletico Madrid deludente nella prima frazione e nervoso nella ripresa



Rimane sempre il Real Madrid la squadra da battere, i blancos non hanno alcuna intenzione di abdicare e conquistano la sesta vittoria consecutiva portandosi in vetta alla classifica ed a punteggio pieno alla sosta per le nazionali.

Niente da fare per l‘Atletico Madrid che si arrende e paga un primo tempo troppo deludente, a segno Rodrygo e Federico Valverde, nel finale Hermoso accorcia le distanze prima di subire la seconda ammonizione e lasciare la partita con qualche minuto di anticipo.

Anche senza Karim Benzema il Real Madrid si dimostra una macchina perfetta; i ragazzi di Carlo Ancelotti giocano a memoria riuscendo sempre a sfruttare le proprie occasioni gestendo alla perfezione tutti i momenti della partita.

Il Real Madrid vince il derby con l’Atletico

Il Real Madrid vince il derby con l’Atletico dimostrando ancora una volta tanta maturità e capacità di gestire con attenzione anche i momenti più delicati della stagione.

Senza Benzema è Rodrygo a sbloccare la partita prima del raddoppio di Federico Valverde, diventato pilastro fondamentale nel gioco di Carlo Ancelotti.



Il Real Madrid, se possibile, sembra ancora più compatto e competititivo dello scorso anno, finora il cammino dei ragazzi di Ancelotti è stato assolutamente perfetto, solo vittorie per i blancos tra campionato e Champions League.

L’addio di Casemiro e l’arrivo in squadra di Aurelien Tchouameni non ha minimamente indebolito la squadra di Carlo Ancelotti che sembra ancor più motivata a ripetere la straordinaria cavalcata dello scorso anno provando a vincere sia in Spagna che in Europa.

Il Real Madrid è una squadra dotata di grande maturità, sempre cinica a sfruttare le proprie occasioni e soprattutto brava a concedere pochissimo ai propri avversari.

Brutto passo falso invece per l’Atletico Madrid di Simeone che paga un primo tempo nettamente al di sotto delle aspettative, buona la reazione finale ma nel complesso partita deludente per i colchoneros che vedono la vetta della classifica ora distante ben 8 punti.

La sensazione rimane la stessa, Real Madrid e Barcellona si giocheranno il titolo fino alla fine, aspettando il “Clasico” ci godiamo una Liga avvincente con un Real sempre più padrone del calcio spagnolo ed europeo.