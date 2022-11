“Incinta di Alberto di Monaco”, l’indiscrezione: la mamma non sarebbe Charlene

Charlene di Monaco ripiomba nella depressione più totale. Arriva l’indiscrezione sul marito e su una gravidanza in attesa.



Alberto di Monaco di nuovo infedele. Charlene Wittstock non riesce più a tollerare questa situazione. Matrimonio al capolinea per i due reali?

Charlene di Monaco ripiomba nel tunnel della depressione

Un nuovo giorno sorge sul Principato e un nuovo dramma per la Royal Family monegasca è in arrivo. Charlene è piombata nuovamente nella depressione di un tempo, quella che per anni l’ha resa la “principessa triste”, così come il popolo monegasco l’ha soprannominata per via del velo di tristezza che da quando è moglie di Alberto di Monaco, è perennemente presente sul suo bellissimo viso.

Nessuno ha mai capito se davvero Charlene sia mai stata felice durante i suoi anni trascorsi accanto a uno degli uomini più ricchi del mondo, il suo attuale consorte. Si è sempre parlato di una crisi tra i due reali, di infedeltà che avrebbero fatto soffrire la principessa e che oggi sono ancora la causa principale della sua sofferenza.

Gira infatti voce che un’altra donna, l’ennesima, sia rimasta incinta del reggente di Monaco. Arriva la storia sconvolgente che lascia i sudditi del Principato di Monaco senza parole e ancora di più la principessa sudafricana che si ritrova a combattere con i fantasmi del passato che in realtà non l’hanno mai abbandonata.

Lei è incinta di Alberto? Nuovo dolore per la principessa sudafricana

Il Principe Alberto sarebbe stato ancora una volta infedele alla sua bellissima moglie, Charlene di Monaco. La principessa sudafricana viene a scoprire tutto. La notizia bomba è stata lanciata dal royal watcher Stéphane Bern, lo stesso che mesi fa aveva annunciato il ritorno a corte della bella sudafricana.

Sappiamo tutti che Alberto non è mai stato fedele alla principessa e che in tanti anni di matrimonio e anche prima di conoscerla, diverse sono le scappatelle da lui vissute che hanno portato anche alla nascita di numerosi figli illegittimi.

Questa voce che si è diffusa a palazzo reale, sembra essere però particolarmente dolorosa. Charlene finalmente pareva aver trovato un equilibrio non soltanto a palazzo ma anche con il suo Alberto con il quale fino a qualche settimana fa si è mostrata in pubblico a diversi eventi organizzati dal Principato o anche da sola, come alla fashion week di Montecarlo in compagnia solo della piccola Gabriella.

Da qualche tempo, però, di lei si sono perse nuovamente le tracce. Charlene è sparita e nessuno sappia che fine ha fatto la principessa. Forse è proprio questa nuova voce di infedeltà del marito che l’ha indotta a ritirarsi nuovamente a vita privata?

Che cosa sappiamo su questa indiscrezione che promette di far crollare l’equilibrio già precario della coppia reale monegasca? Pare che il principe Alberto abbia, tempo fa, avuto una relazione clandestina con una donna brasiliana e che dalla loro passione sia nato addirittura un bambino.

DNA e tribunali: Alberto è nei guai

La donna in questione dice di essersi resa conto soltanto di recente che Alberto di Monaco, il famoso reggente del ricchissimo Principato, è colui con il quale tempo addietro ha avuto una relazione perché a lei, all’epoca, si presentò come un avvocato canadese.

La donna che nel frattempo ha cresciuto il frutto della sua relazione clandestina con Alberto da sola, ha chiesto di ricorrere al test del DNA ma il marito di Charlene avrebbe rifiutato l’invito avvalendosi della sua immunità diplomatica.

Intanto, dalla Rocca fanno sapere che il sovrano non ha mai avuto nessuna relazione con questa donna brasiliana e che non ha intenzione di riconoscere la paternità di questo presunto figlio illegittimo. Queste smentite serviranno a placare la tristezza e il dolore di Charlene?