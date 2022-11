Giacche scamosciate, come pulirle: il rimedio pratico per riaverle come nuove

Sai come pulire le giacche scamosciate? C’è solo un rimedio pratico e veloce da mettere subito in atto. Da Provare.

Hai una giacca scamosciata e temi di non poterla più mettere addosso? Ci sono persone che tendono a ricorrere a metodi chimici, ma non sempre sono adatti a questo tipo di intervento e spesso gli ingredienti possono rovinare i tessuti. Per questo motivo gli esperti hanno voluto svelare un procedimento che fa tornare questo bellissimo capo di abbigliamento come nuovo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta? Ecco come fare e cosa usare.

Come è fatta una giacca scamosciata?

La giacca scamosciata è un capo di abbigliamento molto in voga negli anni ’90 e 2000 con il tessuto suede che aveva conquistato tutti. È tornato ora di moda e tantissime persone tirano fuori dall’armadio questo pezzo vintage unico, invece di comprarne uno nuovo.

Un trend che non tende a fare passi indietro, non solo per la vestibilità ottima ma anche per la sua durata eterna. Nell’armadio i più attenti alla moda hanno sempre un capo di camoscio e non vedono l’ora di sfoggiarlo nuovamente. È uno stile che rimanda agli Stati Uniti, con una nota casual ma pur sempre elegante. Va bene per l’uomo e per la donna, giocando con gli stili e rendendo questo capo versatile senza mai annoiarsi.

Un tessuto tanto bello quanto delicato, infatti se non trattato nella maniera giusta si potrebbero avere delle brutte sorprese. Non sempre resta bello e spesso vengono usati dei prodotti che non sono corretti per questo genere di tessuti.

Pulire la giacca scamosciata: con questo rimedio torna nuova

Vi abbiamo detto che il tessuto suede è delicato e si rovina molto facilmente, oltre a sporcarsi. Senza dubbio la pioggia la sua peggiore nemica, così come l’acqua in generale e l’umidità: tutti fattori che possono rovinarla per sempre.

È importante che la giacca scamosciata venga protetta da prodotti impermeabilizzanti, come quelli che si trovano in commercio specifici per questo tipo di capo di abbigliamento. Viene creato un film protettivo così che l’umidità non riesca a penetrare e intaccare il tessuto.

Non solo, cosa fare se succede di macchiare il capo con del gelato o del caffè? Se è una macchia fresca basterà appoggiare un fazzolettino di carta e assorbire lo sporco. Poi la zona di interesse andrà cosparsa di maizena così da eliminare le sostanze grasse e quelle oleose.

La macchia è vecchia? Allora prendete una gomma per cancellare e strofinate usando la parte in blu. Il movimento dovrà essere dall’esterno all’interno seguendo la trama del tessuto. La giacca è pronta per essere di nuovo indossata.

Nei casi più gravi e compromettenti è il caso di mettersi nelle mani di un esperto, così da recupeare la giacca e indossarla durante l’inverno sfoggiando tutta la sua bellezza.