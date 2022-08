Incidente sull’A21, un’autocisterna prende fuoco: due vittime

Ancora una volta la strada porta con sé delle vittime. Un incidente sulla A21 ha tolto la vita ad un 54enne veronese e ad un vicentino.

L’asfalto trasformato in fuoco e fiamme. Un rogo mortale sull’A21 nel piacentino, tra Caroso e Castelvetro, ha portato con sé due vittime dopo il rogo verificatosi a seguito dello scontro tra i due veicoli.

L’autostrada si è rivelata una trappola mortale per Stefano Cappellin, l’uomo di 54 anni originario della provincia Scaligera.

L’ennesimo incidente sulle strade italiane

Nel terribile scontro sono stati coinvolti quattro mezzi, due dei quali sono andati a fuoco.

A causa di questo terribile incidente, per tante ore sul tratto dell’autostrada si sono verificate delle lunghissime code. Tale situazione è rimasta ferma per tutto il pomeriggio.

I fatti hanno avuto luogo alle 13, al chilometro 179 in direzione Brescia, nel tratto autostradale A21 nel piacentino.

A quanto pare, a causare il tutto è stata una cisterna che tamponando un furgone, a sua volta ha generato un tamponamento a catena, dato che lo stesso furgone si è scontrato con un mezzo pesante.

Il furgone e la cisterna, a seguito dello scontro, hanno preso fuoco. Purtroppo per i due conducenti non c’è stato nulla da fare, in quanto gli abitacoli dei veicoli si sono trasformati in una vera e propria trappola mortale.

Non è stato solo Stefano Cappellin a perdere la vita, ma anche il vicentino Nicola Negro. Entrambi sono stati totalmente carbonizzati e i vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola sono stati in grado di estrarli dai veicoli soltanto dopo tante ore di lavoro.

L’autostrada chiusa per diverse ore a causa del tamponamento

La cisterna ha preso fuoco immediatamente, in quanto trasportava del materiale infiammabile, precisamente del bitume.

Il conducente del tir, coinvolto a sua volta nello scontro, è stato in grado di sganciare il rimorchio dal veicolo. In questo modo è riuscito a salvarsi. L’uomo è stato poi sottoposto alle cure mediche del 118 sopraggiunto sul posto, con l’elisoccorso di Parma.

Il tratto dell’autostrada A21 è rimasto chiuso per diverse ore, solo alle 15:00 è stato possibile riaprire il tratto verso Piacenza.