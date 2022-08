“Gli ha detto sì”, clamorosa indiscrezione: Totti e Noemi fanno sul serio | Ilary col cuore a pezzi

Una cosa è certa: l’estate 2022 non la dimenticheremo facilmente! La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti – considerata come una delle coppie più amate e seguite d’Italia – ha tenuto banco per tutta la stagione. Negli ultimi mesi, a tal proposito, si sono rincorse innumerevoli indiscrezioni, anche per ciò che concerne il ruolo di Noemi Bocchi.

“Chi è Noemi Bocchi?”; “Cosa c’entra nella separazione tra Totti e la Blasi?”; “Cosa c’è davvero tra lei e Francesco?”: queste sono solo alcune delle domande a cui, in questi mesi, i media nazionali hanno cercato di dare una risposta.

Al momento, tali questioni restano ancora in sospeso, in quanto né Noemi, né Francesco, né tantomeno Ilary Blasi hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione. I paparazzi, però, non dormono mai, e nonostante le voce inerenti a una presunta gravidanza della Bocchi, le foto pubblicate sui settimanali Chi e Nuovo hanno smentito tale notizia. La donna definita come la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma, infatti, quest’estate ha esibito un fisico statuario, senza neanche l’ombra di un pancino sospetto.

Di recente, però, una nuova indiscrezione ha iniziato a farsi strada sul Web, circa un grande passo avanti per il rapporto, qualora ci fosse, tra Noemi e Francesco Totti.

Totti e Noemi: novità in vista o semplici rumors?

Fin da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, il nome di Noemi Bocchi è sempre stato affiancato a quello dell’ex calciatore. Tutte le notizie trapelate fino a ora, infatti, trattano di una loro presunta relazione anche se, come precedentemente accennato, i diretti interessati non hanno mai né smentito né confermato.

Negli ultimi giorni, tuttavia, una nuova indiscrezione si sta facendo largo sul Web, inerente a una proposta che pare Francesco Totti abbia fatto proprio a Noemi. Pare, infatti, che l’ex capitano della Roma abbia chiesto alla Bocchi di trasferirsi più vicina a lui.

La risposta di Noemi, sempre secondo tale indiscrezione, sembra sia stata affermativa. Cosa dovremmo aspettarci, dunque, nei prossimi mesi? Questa, per il momento, è solo un’indiscrezione; per scoprire se verrà confermata oppure no, non ci resta che continuare ad aspettare.

E intanto Ilary Blasi…

Mentre Francesco Totti ha preferito trascorre le sue vacanze a Sabaudia, Ilary Blasi si è regalata un’estate all’insegna della spensieratezza, in giro per il mondo con amici e parenti. Subito dopo l’annuncio della separazione, infatti, la conduttrice è volata in Tanzania con sua sorella e i suoi figli, per poi tornare in Italia e dedicarsi a delle meravigliose giornate in montagna.

Come si evince dalla didascalia di uno degli ultimi post Instagram da lei pubblicati, Ilary attualmente si trova in Croazia, luogo dove ha scelto di trascorrere l’ultima parte delle sue prime vacanze senza Francesco Totti.