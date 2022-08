I cornetti che ti servono al bar sono congelati? Se te lo nascondono è reato frode

Se i cornetti del bar sono congelati e deve essere comunicato al cliente. Se questo non viene fatto è frode come attesta la Cassazione.

Ogni mattina fare colazione al bar è un piccolo momento paradisiaco, con un cappuccino caldo e un succo di frutta accompagnando il tutto da un ottimo cornetto. Ma nel momento in cui questo è surgelato, il barman è invitato a comunicarlo altrimenti è frode nei confronti del suo cliente.

Cornetti del bar, come riconoscere la qualità?

Milioni di persone tutti i giorni si recano al bar per fare colazione. In alcuni casi, i cornetti possono essere congelati e preparati sul momento serviti tiepidi. In altri casi – al contrario – si tratta di prodotti artigianali che vengono preparati da un mastro pasticcere professionista.

Una scelta personale di ogni attività sia che si basa sul marketing e anche sui costi da sostenere. Ovviamente, un prodotto surgelato ha un costo minore e presenta una quantità a disposizione maggiore a seconda della richiesta del giorno.

È doveroso precisare che, nonostante il prodotto possa essere industriale, le attività acquistano solo da aziende certificate che usano prodotti di altissima qualità. Nonostante il cornetto del bar congelato sia molto buono, c’è un piccolo problema da segnalare.

Cornetti surgelati al bar è frode? La Cassazione risponde

Come ha confermato la Suprema Corte, non indicare ai consumatori che i cornetti sono congelati viene definita come tentata frode nel commercio. È già accaduto, con un titolare di bar condannato in primo grado e in appello con l’accusa di tentata frode per non aver specificato che i prodotti offerti sono congelati all’origine.

Sempre secondo la Cassazione, i consumatori devono sempre conoscere l’origine di quello che acquistano – con ingredienti e possibili allergeni. Non indicare che il cornetto è surgelato significa truffare il cliente e vendere un prodotto che potrebbe non essere quello indicato.

Ovviamente, non c’è solamente una questione di correttezza nei confronti del consumatore ma anche un discorso che si basa sulla sua salute. I cornetti che vengono serviti al bar sono ottimi e di qualità, ma bisogna esporre il cartello “prodotto di origine congelata” con nome dell’azienda fornitrice e tutti gli ingredienti che ne fanno parte.

Non si parla solo di cornetti, ma ogni genere di prodotto che viene servito e venduto al bar. I cornetti e prodotti per la colazione sono esposti all’interno di una vetrinetta e il consumatore potrebbe credere che siano artigianali, freschi e appena fatti.

Anche in questo caso il titolare è chiamato ad evidenziare quali siano gli ingredienti utilizzati per la preparazione e che sono artigianali, fatti da un pasticcere.

Insomma, quando si parla di alimenti la legge non perdona nessuno neanche chi vuole omettere che il prodotto sia congelato. Come accennato, i prodotti di questo tipo sono ottimi – controllati e di qualità ma devono essere segnalati per non passare dalla parte del torto.