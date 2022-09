Eurospin, folla mai vista prima: a 1€ questo richiestissimo elettrodomestico in cucina

Una nuova imperdibile offerta di Eurospin rischia di rendere impossibili le code per pagare in cassa. Vediamo di cosa si tratta.

Con cadenza periodica Eurospin delizia i suoi clienti con delle offerte imperdibili e convenienti, come questa che sta per arrivare.

Le offerte di Eurospin

Il supermercato Eurospin viene considerato come uno dei più amati dagli italiani. Ad affermarlo è stato Altroconsumo. Non tutti sanno che si tratta di un discount piuttosto giovane poiché è nato nel 1993. A fondarlo sono state quattro famiglie di imprenditori italiani. Il fatto di risiedere sul territorio, ha fatto sì che questi imprenditori potessero comprendere meglio tutti i problemi che le famiglie italiane devono affrontare ogni giorno. Alcune delle quali, riguardano proprio il fare la spesa.

Ecco perché da Eurospin si possono trovare degli sconti modulati sulla base dei periodi e delle necessità degli acquirenti. Sconti modulati che sono possibili soltanto grazie all’ascolto dei consumatori. Molti prodotti vengono etichettati con il simbolo dell’euro, per indicare la convenienza, altri, invece, con la dicitura SP IN che fa riferimento a Spesa Intelligente. Quest’ultimo, costituisce uno slogan vincente poiché, nel corso del tempo, è in grado di mantenere le sue promesse.

La catena di supermercati, inoltre, si è avvalsa di una testimonial d’eccezione: Antonella Clerici, altrettanto amata per le sue trasmissioni, in particolare La prova del cuoco.

Un elettrodomestico a 1 euro

La promozione che vedrà la possibilità di acquistare un elettrodomestico a solo 1 euro, durerà soltanto due giorni ovvero il 2 ed il 3 settembre. Vediamo di seguito come poterselo aggiudicare.

Si tratta di un frullatore ad immersione, uno strumento molto utilizzato in cucina sia per le famiglie con bambini che dai single. Utile per preparare passati di verdure, creme ma anche per montare la panna e tanto altro, il frullatore ad immersione se usato con molta frequenza può deteriorarsi e rompersi spesso. Perché non comprarne uno nuovo a solo un euro?

Per prenderlo da Eurospin basterà spendere 35 euro in prodotti (che non siano libri o ricariche telefoniche). Successivamente, si aggiunge un euro in cassa e si otterrà il frullatore ad immersione marchiato GS. La sua potenza è di 350 W mentre le velocità sono due. Anche i colori tra cui scegliere sono due ovvero nero e azzurro.

Si prevede un grande afflusso di persone. Perciò, se decidi di aggiudicarti questo frullatore che è quasi regalato, non ti resta che prepararti a fare shopping da Eurospin. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte.