Incidente sulla Cristoforo Colombo: travolto e ucciso un ragazzo davanti ai tre amici

Tragedia questa notta sulla Cristoforo Colombo a Roma, dove un ragazzo è stato ucciso da un Suv davanti ai suoi tre amici. È avvenuto intorno alla mezzanotte, all’altezza del km 12.300. Il gruppo di amici stava camminando a bordo della strada quando un’auto è piombata su uno di loro e lo ha travolto. Il guidatore si è fermato per dargli soccorso, chiamando subito il 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che accertarne la morte avvenuta sul colpo. Tutti i superstiti sono stati trasportati alla struttura ospedaliera più vicina, dove l’investitore è stato sottoposto ai test per droga e alcol.

Terribile incidente questa notte a Roma, dove un ragazzo di appena 20 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un’auto sulla Cristoforo Colombo all’altezza di Mostacciano. Il giovane stava camminando con altri tre coetanei, quando per cause ancora da accertare, la vettura l’ha colpito in pieno, all’altezza del km 12 e 300. Gli altri ragazzi sono rimasti illesi, mentre il guidatore si è fermato subito per prestare soccorso, allertando il numero 112 per le emergenze. Una volta arrivati sul posto, gli uomini del 118 hanno cercato di rianimare la vittima, ma purtroppo non hanno potuto che certificarne la morte sul colpo. Le altre persone coinvolte sono state portate all’ospedale Sant’Eugenio, dove l’uomo coinvolto nella tragedia è stato sottoposto ad alcol e drug test. Della vicenda si occupa ora la polizia locale, che sta eseguendo i rilievi e cercando di capire cosa ci facesse la vittima in un tratto senza zona pedonale e priva di locali o ristoranti.

Tragedia sulla Cristoforo Colombo: morto investito un ragazzo di 20 anni

Questa notte intorno alla mezzanotte un ragazzo di 20 anni, senza documenti e di origine straniera, è stato investito e ucciso nei pressi di Mostacciano, a Roma, sulla Cristoforo Colombo. Ad ucciderlo un’Alfa Romeo Stelvio guidata da un 54enne, che dopo l’impatto si è fermato per prestargli i soccorsi, e ha chiamato il numero delle emergenze 112. Illesi i tre amici che stavano camminando a bordo strada con lui, ma comprensibilmente sotto choc.

Quando i mezzi dei soccorsi e della polizia locale del IX gruppo Marconi, però, purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo, poiché morto sul colpo in seguito alle ferite e ai traumi riportati dall’impatto con la vettura. I tre ragazzi e l’investitore sono quindi stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio, dove sono stati visitati e l’autista sottoposto al test per droghe e alcol.

L’incidente è avvenuto poco dopo il ponte del Grande Raccordo Anulare verso la Capitale, e gli agenti stanno eseguendo rilievi ed indagini per comprendere non solo la dinamica dell’incidente, ma anche i motivi che hanno spinto il gruppo di amici, tutti ventenni, a camminare a bordo di una strada tanto pericolosa, che in quel pezzo non aveva spazio pedonale ne tantomeno locali notturni o ristoranti.

La salma della vittima è stata prelevata dal luogo dell’incidente, e si trova ora all’obitorio di Tor Vergata a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sequestrata, invece, la macchina con cui l’uomo ha falciato il ragazzo.