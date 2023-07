Trovato il corpo senza vita di Noemi Fiore, la 22enne scomparsa da Modica

La ragazza è scomparsa da casa lo scorso lunedì pomeriggio e i familiari hanno immediatamente sporto denuncia alle autorità.

Nella giornata di ieri le speranze si sono definitivamente spente, quando il corpo senza vita di Noemi è stato ritrovato in via San Marco – Mista in una zona di campagna alla periferia di Modica. La 22enne si sarebbe tolta la vita.

Trovata senza vita la 22enne scomparsa da Modica

Ricerche a tappeto, appelli di familiari e amici che hanno attraversato in lungo e largo l’Italia, ma il corpo di Noemi Fiore – una bellissima ragazza di 22 anni – era a due passi da casa, a Modica. La giovane è uscita di casa lo scorso lunedì pomeriggio, portando con sé cellulare e portafogli, senza più dare notizie di sé. Immediata è scattata la denuncia da parte dei familiari, che hanno contattato le autorità.

Sono partite le ricerche, le condivisioni social con le foto di Noemi e gli appelli a chiunque l’avesse vista. Ventiquattro ore dopo la sua scomparsa però, il destino non ha lasciato più speranze. Il corpo senza vita di Noemi è stato ritrovato in via San Marco – Mista in una zona di campagna, alla periferia di Modica.

Indagini in corso

Al momento, come riferisce Il Messaggero, l’ipotesi delle autorità è che Noemi Fiore si sia tolta la vita. La ragazza si sarebbe impiccata a un albero. Soltanto dopo il controllo del medico legale si deciderà se procedere con l’autopsia sul corpo della 22enne o se restituire la salma alla famiglia.

La città di Modica si è immediatamente mobilitata, appresa la notizia della scomparsa di Noemi, per aiutare i familiari a ritrovarla, sperando in un epilogo di tutt’altro genere. Purtroppo quando il corpo della 22enne è stato trovato, era ormai troppo tardi. Sul posto – oltre alle autorità – è giunto un mezzo del 118, ma gli operatori non hanno potuto fare nulla se non costatarne il decesso. Chi la conosceva, descrive Noemi come una ragazza dolcissima e sempre pronta a sorridere.

“Noemi e i suoi fratelli sono figli della nostra parrocchia, sono cresciuti coi nostri ragazzi, hanno frequentato il catechismo da noi e qui hanno ricevuto i sacramenti… Il profondo dolore dei suoi genitori e della sua famiglia è il nostro dolore. Pianto, vicinanza, preghiera”

è il commento di dolore del parroco Antonio Forgione, uno dei tanti post in ricordo di una giovane vita spezzata nel fiore dei suoi anni.