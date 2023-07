Riapre il salvadanaio dopo due anni, la cifra che ha accumulato è inaspettata

Un uomo apre dopo due anni un salvadanaio e quando conta i soldi capisce di aver accumulato una cifra notevole. Scopriamo quanto ha conservato l’uomo in questo lasso di tempo!

Dopo due anni un uomo apre il salvadanaio e vi trova dentro una cifra enorme, tale da sorprendere tutti. l’uomo ha risparmiato tanti soldi mettendoli in quel salvadanaio e a poco a poco la cifra è aumentata, ma lui stesso non si è resto conto di questo. Infatti, non credeva che ci fossero tutti quei soldi nel contenitore, anche se pensava che ci fosse dentro una bella cifra. Scopriamo quanto ha accumulato in due anni quest’uomo!

Perché mettere i soldi nel salvadanaio

In passato era un po’ un’abitudine per tutti mettere dei soldi nel salvadanaio, soprattutto quelli spicci. Infatti, era usuale conservare in questo contenitore, appositamente riservato a custodire i risparmi, il resto della spesa, le mance date dai clienti, o anche soldi ricevuti in regalo dai familiari.

Ai bambini si insegnava che era giusto risparmiare e solo mettendo da parte qualche soldo una volta aperto il salvadanaio si potevano comprare cose che servivano. Anticamente erano molto popolari i salvadanai a forma di maialino, oppure quelli in terracotta, disponibili in svariate dimensioni.

Ma quanto ci voleva per riempirli? Beh, in genere non c’era fretta di aprire il salvadanaio, solitamente si apriva a fine anno, magari con un colpo di martello se era quello di terracotta. Era una festa quando sul tavolo si riversavano tanti soldini a moneta e qualcuno di carta!

Ancora oggi riempire il salvadanaio è un classico

Se una volta era usuale mettere soldi nel salvadanaio, oggi lo è invece meno, tuttavia c’è sempre qualcuno che usa questo stratagemma per mettere dei soldi da parte. Ovviamente non è facile rinunciare a dei soldi che si potrebbero spendere sul momento per altre cose, ma darsi una regolata è certamente una buona cosa, soprattutto se si raggiungono obiettivi importanti.

Ed è quello che fatto questo papà messicano, deciso a raggiungere una certa somma mettendo ogni tanto dei soldi nel salvadanaio. Quest’uomo ha messo dentro al contenitore delle monete o qualche banconota tutti i giorni, per due anni, e quando lo ha aperto ha esultato di gioia!

Proprio così, non credeva ai suoi occhi, così come i suoi familiari, che hanno gridato all’incredibile. Nessuno riusciva a credere che quella enorme somma fosse conservata lì dentro e tantomeno che l’avesse accumulata in due anni. L’uomo ha voluto far vedere agli utenti dei social quanto era riuscito a fare e così si è fatto riprendere mentre rompeva il salvadanaio. Ma scopriamo quanto ha racimolato in due anni, semplicemente mettendo monete o banconote ogni giorno!

Quanto ha accumulato l’uomo

Il papà che ha deciso di mettere i soldi da parte nel salvadanaio e di aprirlo dopo due anni ha avuto una bellissima sorpresa. Ha infatti messo da parte una bella somma in questo lasso di tempo, pari a 324.640 pesos messicani.

Sapete quanto sono in dollari USA? Beh, sono ben 19.096 dollari USA, pari a 17.300 euro, una somma importante, che permetterà a questo papà di fare tante cose. A pubblicare le immagini dei soldi che sono usciti dal salvadanaio a forma di maialino su TikTok è stata la sua famiglia, che ha ripreso nel video anche il momento in cui il padre ha rotto con un martello.

Dunque, il suo obiettivo di avere a disposizione una somma importante lo ha raggiunto, ed ha resistito in questi due anni al desiderio di romperlo prima per poter avere in mano i soldi.

Si tratta di un bel gruzzoletto, conquistato diciamo senza fatica, frutto solamente di risparmi. Il filmato su TikTok ha fatto impazzire gli utenti, è diventato virale e conta oltre 58 milioni di visualizzazioni. Non sono mancati anche i commenti ironici, ma anche la famiglia ha risposto a tono!