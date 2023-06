Frane e inondazioni ad Haiti, almeno 42 morti e 11 dispersi

A causa del maltempo ad Haiti è emergenza per via di inondazioni e frane che hanno colpito sette dei dieci distretti della nazione. Attualmente il numero delle vittime è di 42 persone mentre altre 11 sono ancora disperse, si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente.

Nelle prossime ore è attesa ancora molta pioggia soprattutto in alcune zone del Paese, il maltempo continuerà a colpire Haiti per diversi giorni. Si temono nuove esondazioni e nuove frane. Avvertita anche una scossa di terremoto di magnitudo 4.2.

Emergenza maltempo ad Haiti, sono 42 i morti al momento

Situazione drammatica in queste ore ad Haiti dove il maltempo ha causato diverse inondazioni e frane colpendo principalmente sette diversi dipartimenti del Paese.

Secondo quanto riportato dalle Nazioni Uniti le forti piogge che hanno colpito Haiti hanno interessato circa 37mila persone provocando circa 13400 sfollati in tutta la nazione.

E non solo purtroppo ci sono state anche delle vittime, attualmente sono state trovate 42 persone morte e altre 11 sono disperse. Le forti piogge hanno cominciato a colpire la zona durante il fine settimana causando inondazioni e smottamenti.

La nazione si trova in una situazione molto critica infatti è alle prese con una delle più importanti crisi umanitarie mai viste che è poi alimentata dalla violenza delle bande presenti sul territorio, dal colosso politico e dalla situazione economica che non è delle migliori.

Nella città di Leogane, una delle città principalmente colpite dal maltempo e che si trova circa 40 chilometri a sud-ovest di Port-au-Prince, la Capitale di Haiti, sono tre i fiumi che sono esodati e solamente qui si sono registrati almeno 20 morti.

Sono gravissimi i danni riscontrati nei setti distretti colpiti dal maltempo, soprattutto nella zona centrale e nei campi agricoli.

Oltre a questa emergenza la zona di deve confrontare anche con il terremoto, è stata infatti avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.2.

La scossa di terremoto è stata registrata nelle ore scorse in mare, più precisamente a largo della città di Abricot che si trova nel dipartimento di Grand’Anse, la sua intensità è stata tale da essere avvertita anche dalla popolazione sulla terra ferma.

La protezione civile ha effettuato i controlli nelle zone interessate dal terremoto attualmente non risulta vi siano vittime e non ci sono danni gravi a strutture o infrastrutture nella zona.

La situazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato dalla Direzione generale della Protezione civile di Haiti, conosciuta con l’acronimo Dgpc, le forti piogge e il maltempo proseguiranno anche nei prossimi giorni soprattutto nei dipartimenti che si trovano a ovest, nel nord-ovest, al centro e a sud-est.

Questa ulteriore quantità di acqua che cadrà nella zona potrebbe aggravare ulteriormente la situazione già disastrosa di queste ore causando altre esondazioni di fiumi, altri smottamenti e altri allagamenti.

Per questo la protezione civile di Haiti ha chiesto ai residenti che vivono nelle zone colpite dal maltempo e nelle zone a rischio di non attraversare per nessun motivo i fiumi che si trovano in quelle aeree, soprattutto quelli che mostrano acque agitate o che sono attualmente in piena.