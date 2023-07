Incidente stradale a Roma: Ciro Immobile è stato denunciato dall’autista del bus

Una questione che, sembrava, esser già chiusa da tempo. Ma a quanto pare non è così. Il calciatore Ciro Immobile è stato, infatti, denunciato dall’autista del tram dell’incidente che lo vide coinvolto.

L’autista ha sporto denuncia per lesioni stradali. Una svolta nell’ambito dell’indagine quanto anche dell’inchiesta, dopo 3 mesi dall’avvenuto incidente.

Ciro Immobile è stato denunciato

Una denuncia che è arrivata di sorpresa. È stato l’autista del mezzo ferrato che ha deciso di andare avanti e di denunciare il calciatore Ciro Immobile per lesioni stradali, a tre mesi dall’incidente che lo ha visto coinvolto a Roma. L’autista dell’Atac ha presentato, correlati alla sua denuncia, anche i referti medici che ne certificano tre mesi e mezzo di prognosi.

Come riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, il reato per il quale il calciatore è stato denunciato è quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Non ha voluto parlare o esprime più di tanto il suo parere l’autista stesso, una volta uscito dalla caserma dei Carabinieri, al quartiere La Garbatella, dove ha sporto denuncia.

Poche semplici parole: “Non me la sento di parlare di quel giorno, non ho nulla da dire o da aggiungere” – ha spiegato ai giornalisti.

Come ricordiamo, l’incidente è avvenuto tre mesi fa, lo scorso 16 aprile. Le indagini, all’inizio portate avanti, non portarono ad alcun risultato e si conclusero con un nulla di fatto. I vigili del commissariato “Prati”, dalle testimonianze e dai rilievi effettuati dopo l’incidente stesso, avvenuto alle ore 8 del mattino del 16 aprile, non riuscirono a risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Dal canto suo, l’autista ha sempre affermato che il calciatore, che era a bordo del suo Suv, correva troppo e tutti e due (sia Immobile in auto che il tranviere) hanno dichiarato di esser passato con il semaforo verde. Anche se quest’ultima non è una circostanza valida, in quanto, stando alla testimonianza di una persona che era lì, il semaforo non funzionava quel giorno.

A portare avanti la cosa è stato l’autista dell’Atac

Con la denuncia presentata da parte dell’autista dell’Atac, alla quale hanno fatto seguito anche i suoi referti medici con i mesi di prognosi, a quanto pare l’indagine è stata nuovamente riaperta. Ci saranno ulteriori approfondimenti in merito, in particolare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che saranno visionate nuovamente, insieme anche ad altre perizie con relative testimonianze che saranno da prendere in carico e in considerazione.

Quella che sembrava una vicenda chiusa, in realtà, con la denuncia presentata dall’autista alla caserma dei Carabinieri, fa nuovamente riaprire il tutto, a partire proprio dal fatto che l’uomo ha denunciato il calciatore Immobile per gravi lesioni stradali, a tre mesi dall’avvenuto incidente.