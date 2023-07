Zucchero e menta, uniscili e vedrai che risultato: forse neanche te lo immagini

Con l’arrivo dell’estate vien voglia di preparare soltanto ricette semplici, fresche e veloci. Vediamo cosa succede mischiando zucchero e menta.

Due ingredienti semplici possono dare un grande risultato. Siamo sicuri che, una volta provati zucchero e menta non potrai più farne a meno.

Zucchero e menta: perché mischiarli

In estate, con le temperature roventi, non si ha voglia di cucinare ma soltanto di cibi freschi e facili da preparare. Tra le cose che si desidera fare di più è bere, per idratarsi e abbassare la temperatura corporea. Un esempio? La menta.

La menta è una pianta aromatica che viene spesso utilizzata per la preparazione di bevande e infusi grazie al suo fresco aroma e alle sue proprietà benefiche. Con il suo aroma fresco e una sensazione rinfrescante in bocca, se consumata, anche come bevanda, può aiutare a rinfrescare il palato e fornire una sensazione di freschezza.

Sono ben note anche le sue proprietà digestive. Può aiutare ad alleviare problemi di digestione come indigestione, gas e gonfiore. Bere un infuso di menta dopo i pasti può contribuire a favorire la digestione.

Non meno importanti, le proprietà calmanti che aiutano a ridurre lo stress e l’ansia. L’aroma della menta può aiutare a liberare le vie respiratorie e alleviare la congestione del naso e dei seni paranasali. La menta contiene composti antiossidanti che possono contribuire a combattere lo stress ossidativo e i danni cellulari nel corpo.

Oggi, però, ti proponiamo di creare una ricetta golosa, da stuzzicare durante le sere estive in terrazza, da soli o con gli amici, per sfruttare le proprietà della menta.

La ricetta da seguire

Menta e zucchero ti serviranno per realizzare dei biscotti che, con il loro sapore, ti evocheranno i cioccolatini inglesi After Eight, con quella crema irresistibile. L’abbinamento di zucchero e menta, naturalmente, non è affatto nuovo ma affonda le sue origini nel 1962. Ad avere l’intuizione fu il manager della Rowntree, Brian Sollitt che in UK realizzò gli After Eight, appunto: un dolce sfizioso e leggero da consumare dopo la cena e quindi dopo le otto di sera.

Tra i dispositivi che ti occorreranno spicca un semplice frullatore ad immersione. Poi, ti servirà una spatola per amalgamare gli ingredienti. Tutti i palati potranno essere assecondati e i piccoli di casa saranno sedotti dal colore verde intenso che caratterizzerà i biscotti zucchero e menta.

Gli ingredienti che ti occorreranno per quattro persone sono: farina (220 grammi), gocce di cioccolato (circa 40 grammi), burro ammorbidito (100 grammi), zucchero (100 grammi), foglie di menta (circa 20 grammi), un uovo grande, lievito per dolci e olio evo quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione, preriscalda il forno a 180 gradi. Ti occorrerà una teglia da foderare con della carta forno.

Lava la menta e falla asciugare. Versala in una ciotola insieme allo zucchero e immergi il frullatore che dovrà ridurre finemente gli ingredienti. Poi, sarà la volta dell’uovo e del burro. La farina andrà setacciata sul composto che, da ora in poi, dovrà essere lavorato con una spatola.

Il lievito e le gocce di cioccolato saranno gli ultimi due ingredienti da inserire. Il composto andrà lavorato con le mani unte di olio. Bisognerà realizzare delle palline da mettere sulla carta forno. Le dimensioni delle palline dovrebbero essere quanto mai simili.

La cottura è di circa 15 minuti anche se ogni forno è diverso. Una volta pronti, lasciali raffreddare e gustali in compagnia di una bibita fresca.