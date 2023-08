Blackout nazionale in Brasile, milioni di persone al buio

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato in Brasile a un blackout nazionale di alcune ore, il 16esimo del 2023.

Milioni di persone sono rimaste senza elettricità e l’interruzione che si è verificata intorno alle 8 ora locale in Brasilia, è stata risolta dopo alcune ore ma mentre nelle aree più colpite l’approvvigionamento è stato ripristinato, ancora si sta indagando per capire le cause del problema.

Blackout in Brasile

Un grande blackout a livello nazionale ha colpito il Brasile in queste ore e sono stati tanti i disagi per la popolazione. Città come Brasilia sono rimaste senza elettricità ma problemi importanti ci sono stati anche a Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

In tutte queste città le autorità sono a lavoro per mettere in sicurezza e rispondere alle chiamate di persone che più che altro sono state prese dal panico ma non ci sono state emergenze vere e proprie, almeno finora non sono state segnalate.

Secondo il distributore Neoenergia, il disagio sarebbe dovuto a un evento del Sistema nazionale interconnesso. Si parla di un’interruzione di 16mila megawatt ma sono solo le prime informazioni che ci arrivano dal Brasile e ancora non sappiamo i dettagli di quanto accaduto.

Sono stati momenti di panico in cui i residenti si chiedevano cosa fosse successo ma per fortuna dopo alcune ore tutto è tornato alla normalità.

Il ministero dell’Energia ha emesso un bollettino per informare degli ultimi aggiornamenti sulla vicenda e in questo leggiamo che l’approvvigionamento è tornato alla norma in buona parte del Paese però diverse zone ancora sono isolate. Il governo ha però affermato che in poche ore la situazione dovrebbe rientrare anche nel resto del Brasile, tuttavia non sono ancora state diffuse spiegazioni precise di questo incidente su vasta scala.

La Cnn ha riferito che durante l’anno scorso ci sono stati 42 blackout, mentre nell’anno in corso sono stati già 15 quelli che hanno interessato il Paese del Sudamerica. Quello odierno ha colpito 9 Stati e solo all’alba la situazione si è parzialmente risolta.

Disagi anche in Paraguay

Il blackout non ha colpito solo il Brasile, infatti la corrente ha subito un’interruzione a livello nazionale anche in Paraguay. Qui però il problema è durato solo 20 minuti e già fra le possibili cause si parla del maltempo che sta interessano queste zone.

Le indagini sono solo all’inizio ma per prevenire altri problemi simili sarà importante capire da dove ha avuto origine il guasto e quindi partire da quel punto. Poi verranno fatti dei sopralluoghi e delle analisi più approfondite che potrebbero durare giorni, si attendono quindi ulteriori aggiornamenti e i media nazionali sono concentrati sugli sviluppi, nel frattempo il governo cerca di rassicurare i cittadini come può.