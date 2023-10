Aggressione al carcere di Campobasso: detenuto aggredisce due agenti

Quello di questa mattina è il terzo episodio violento registrato nelle carceri italiane in appena 10 giorni.

L’aggressione, stando a quanto riferisce l’Ansa, sarebbe avvenuta nei locali dell’infermeria, in cui il detenuto, con problemi di tossicodipendenza, stava assumendo dei farmaci. L’uomo, che fino a oggi non aveva mai manifestato atteggiamenti violenti, avrebbe ferito due agenti.

Aggressione nel carcere di Campobasso

Ancora un episodio violento – il terzo in 10 giorni – quello registrato questa mattina nel penitenziario di Campobasso. Un detenuto avrebbe aggredito due agenti mentre si trovava in infermeria. L’uomo avrebbe afferrato per il collo un poliziotto, in aiuto del quale è arrivato un secondo agente, rimasto anche lui ferito.

Fino a oggi, il detenuto – un soggetto con problemi di tossicodipendenza – non aveva mai evidenziato atteggiamenti violenti.

Notizia in aggiornamento.