Incidente ferroviario a Faenza (Ravenna), 17 feriti: disagi e circolazione sospesa

Nell’incidente sono stati coinvolti un treno Frecciarossa e un regionale. Uno dei due treni avrebbe l’altro convoglio fermo nella stazione ferroviaria di Faenza.

L’incidente si è registrato nella serata di domenica, alle 20.20, lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini.

Scontro tra due treni a Faenza

È di 17 feriti il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto ieri sera – domenica 10 dicembre – nella stazione ferroviaria di Faenza, in provincia di Ravenna. A scontrarsi un treno Frecciarossa e un regionale. Uno dei due convogli avrebbe tamponato l’altro, che era fermo in stazione. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 22, ma anche oggi si registrano problemi e disagi alla circolazione, in particolare per i treni regionali e gli intercity.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, oltre a polizia ferroviaria e sanitari del 118.

❌ Urto Frecciarossa e treno regionale sulla linea Bologna-Rimini: concluse le operazioni di soccorso, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco con la messa in sicurezza dell’area insieme al personale ferroviario [#10dicembre 21:30] pic.twitter.com/kWVHov2RWN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 10, 2023

Dei 17 feriti, soltanto per sei di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. I restanti passeggeri dei treni sono stati medicati sul posto dal personale del 118.