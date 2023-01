Incidente di Piazza Armerina: addio alla 23enne Carla

Un terribile incidente fra un’auto ed un camion: questo è quello che è avvenuto a Piazza Armerina lungo la strada che conduce da Gela a Catania. Nell’incidente era rimasta vittima una donna di 45 anni e ferita una ragazza.

La giovane, 23 anni, purtroppo, non ce l’ha fatta e, nelle scorse ore, è morta all’ospedale di Caltanissetta dove era ricoverata.

Piazza Armerina: una ragazza muore

Due vite spezzate nel giro di poche settimane, l’una a distanza dell’altra. Erano zia e nipote e viaggiavano sulla stessa auto, quella che si è scontrata a Piazza Armerina, contro un camion. Dopo il decesso di sua zia Maria Carmela, che era morta sul colpo quando la vettura (guidata proprio dalla 45enne) aveva impattato contro il camion, ora anche la 23enne Carla Interlandi (sua nipote) è deceduta.

Una vicenda che ha scosso le comunità di origine delle due donne e che le Forze dell’ordine stanno, piano piano, ricostruendo. Stando alle prime indagini, la 45enne era alla guida dell’auto e, insieme a lei, c’era la nipote.

Nello schianto contro il camion, la donna era morta sul colpo e per lei non c’era stato più nulla da fare, mentre la giovane Carla era rimasta gravemente ferita e, per questo era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta. Carla ha lottato per due settimane fra la vita e la morte, prima di spirare, poche ore fa, in ospedale.

Le condizioni di salute della giovane ragazza erano apparse subito molto gravi, quando nell’incidente, fu soccorsa dal personale medico del 118 lì intervenuto. Una volta arrivata in ospedale, Carla era anche stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per cercare di ridurle l’emorragia cerebrale causatale dall’impatto.

Nell’incidente di qualche settimana fa, morì anche la zia

Tante le cure che i medici le hanno fatto e alle quali è stata sottoposta per far sì che le sue ferite si rimarginassero e che potesse riprendersi quanto prima, ma a nulla sono valse. È deceduta nella serata di ieri, nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Carla aveva lottato con tutte le sue forze per ben 14 giorni, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Ma cosa è successo quel giorno lungo la strada che da Gela va a Catania, dove è avvenuto l’incidente? Nel territorio di Piazza Armerina, in provincia di Enna, zia e nipote erano in auto. Maria Carmela, maestra di 45 anni, nell’impatto che la vettura ha avuto con il camion, è morta sul colpo, mentre altre 4 persone, che viaggiavano tutte nella stessa auto della vittima, sono rimaste ferite. La più grave e in condizioni gravi era proprio Carla, la 23enne.

L’incidente portò al blocco stradale dell’arteria e, sul posto, intervennero i mezzi di soccorso per portare in salvo i feriti e trasportare i più gravi in ospedale. Le forze dell’Ordine, invece, constatarono la morte sul colpo della maestra 45enne.

Ora, anche la morte di Carla lascia sgomenti ed increduli tutti gli appartenenti della sua famiglia, gli amici e la comunità dove viveva.