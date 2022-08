Incidente a Chiavari: muore al volante e uccide un ciclista

È di due morti e una donna ferita il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel centro di Chiavari.

Un settantasettenne originario di Chiavari perde il controllo della sua auto e investe un ciclista di 92 anni. Entrambe le persone coinvolte nell’incidente sono morte.

L’incidente, il tragico intreccio di due destini

Sotto shock la moglie del conduttore morto in un incidente stradale nella cittá di Chiavari, in provincia di Genova, che ha coinvolto un ciclista novantaduenne uccidendolo sul colpo. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, i soccorritori del 118 hanno soltanto potuto constatare il decesso del ciclista investito. L’uomo in sella alla bicicletta sarebbe morto immediatamente a causa delle ferite riportate. Il conduttore dell’auto, invece, è stato soccorso in gravissime condizioni e in arresto cardiaco. Trasportato in ospedale è deceduto subito dopo.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il settantasettenne alla guida della macchina in corso Giannelli, a causa di un malore, abbia perso la direzione colpendo in pieno il ciclista milanese di novantadue anni. Per entrambi gli uomini non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasta ferita anche la moglie dell’investitore che sedeva sul lato passeggeri. Per la donna, trasportata in ospedale di Lavagna, è stato necessario il ricovero per aver riportato alcune fratture alle costole e dei traumi facciali.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, per disporre il blocco della circolazione per i rilievi necessari. Sul posto anche i carabinieri per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto. Mentre i corpi dei due sfortunati anziani sono stati trasferiti nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Genova, a disposizione della magistratura.

L’uomo al volante, un passato da sindaco

L’uomo, che sfortunatamente è morto per un malore alla guida della sua auto sbandando su un ciclista, è Giovanni Scuderi, bancario in pensione. A lungo impegnato nella politica locale, negli anni Novanta, Scuderi è stato vicesindaco di Chiavari con la giunta del primo cittadino Sergio Poggi. La morte di Scuderi ha portato tristezza e sconforto in città. L’uomo, infatti, era molto noto e stimato dai suoi concittadini e la notizia dell’incidente e della morte della sua morte ha suscitato una grande commozione.

Si mantiene invece il riserbo sul nome del ciclista novantaduenne di Milano deceduto. In Liguria per passare le sue vacanze, l’uomo stava passeggiando serenamente con la sua bicicletta, senza sapere che sarebbe stata la sua ultima pedalata.