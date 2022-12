Albano e Romina fermati dai carabinieri, salta fuori il retroscena: cos’è accaduto

By

Albano e Romina hanno rivelato di essere stati fermati dai carabinieri, un aneddoto con tanto di retroscena particolare.



Albano e Romina sono una coppia di cantanti che dagli anni ’70 fino alla fine degli anni ’90 hanno regalato tantissime emozioni alla musica italiana grazie ai loro brani che sono diventati famosi anche in altri paesi del mondo.

La loro collaborazione ha dato vita anche ad una storia d’amore che ha avuto fine nel 1999 quando i due decidono di separarsi per via di alcune incomprensioni dal punto di vista matrimoniale.

Albano e Romina: ecco perché sono stati fermati dai carabinieri

Albano e Romina, si sono conosciuti sul set del film Nel Sole e mentre lui era un cantante esordiente che aveva avuto successo per via della sua prima canzone, Romina era la figlia di due attori hollywoodiani.

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani che vedeva in loro la coppia perfetta che non si sarebbe mai lasciata e che avrebbe continuato ad amarsi fino alla fine dei tempi.

Questo però non è accaduto, nonostante i due abbiano vissuto dei momenti duri della propria vita dovuti alla scomparsa della loro primogenita Ylenia, le cui tracce ancora oggi non sono state ritrovate.

Sembra che proprio questo episodio abbia cominciato a far vacillare la storia d’amore tra Romina e Albano tant’è che l’anno dopo la loro separazione, quest’ultimo si è unito a Loredana Lecciso da cui ha avuto altri due figli.

Nonostante il nuovo amore, Albano e Romina tornano a farsi vedere assieme nel 2013 in un concerto evento in Russia dove riformano il duo dopo tanto tempo che non si erano fatti vedere insieme.

A questo, seguono altri concerti e un nuovo brano, scritto da Cristiano Malgioglio e presentato fuori gara al Festival di Sanremo 2020, per poi essere ospiti in famosi programmi televisivi.

La confessione di Romina

Ed è proprio all’interno di uno di questi, Amici di Maria De Filippi, che la coppia di cantanti ha rivelato un aneddoto particolare del passato dopo che la conduttrice ha accennato quello che è accaduto.

Un giorno, Romina e Albano si erano appartati in macchina nella periferia di Roma e si stavano scambiando effusioni amorose finché dei carabinieri non li hanno fermati a tal punto da volerli multare.

A questo punto, la De Filippi, ha chiesto come hanno fatto ad evitare l’ammenda e a rispondere è stata Romina che ha scatenato l’ilarità del pubblico in studio per la sua risposta.

La cantante ha ammesso che appena ha visto gli agenti ha detto loro che non stavano facendo nulla di male e che il bacio che stava dando ad Albano era soltanto una prova di quello che dovevano fare nel prossimo film.

Così, Romina, ha convinto i carabinieri che hanno lasciato i due in macchina pensando che stessero provando per la scena del loro prossimo film non sapendo che invece stavano davvero flirtando.

Il racconto ha sorpreso tutti quanti che con un sorriso hanno applaudito alle parole della cantante e lo stesso Albano si è mostrato divertito per il ricordo di quell’episodio particolare.