Mescola candeggina e ammoniaca per liberare i tubi del bagno: donna morta intossicata

Donna mescola detersivi pericolosi, con l’obiettivo di liberare i tubi di casa e muore intossicata pochi minuti dopo.

L’incidente è avvenuto a Bari, la donna è morta intossicata, mentre il marito presente in casa ma nell’altra stanza, è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo dagli operatori e dagli agenti intervenuti sul luogo.

I soccorritori intervenuti per aiutare la coppia si sono sentiti male dopo essere entrati in bagno a causa dei fumi emanati dalla miscela di candeggina e ammoniaca.

Donna di 74 anni muore a casa dell’inalazione di prodotti tossici

La donna di 74 anni dopo aver mescolato i due prodotti è morta a causa dell’inalazione del gas. Lei era Maddalena Tanzi e viveva nel quartiere Japigia a Bari in via Guglielmo Appulo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuta per opera degli inquirenti, la donna ha mescolato candeggina e ammoniaca per liberare i tubi della doccia perché da tempo sentivo odore di fognatura.

Il mix ha creato una nube tossica per lei letale

Purtroppo il mix di sostanze che avrebbe utilizzato, ha creato una nube tossica che per lei è stata fatale. Sul suo corpo non sono state riscontrate lesioni di alcun tipo. La polizia ha escluso l’ipotesi secondo la quale potrebbe essere morta a causa di una caduta.

A rendersi conto dell’accaduto, ormai tardi, è stato il marito che dopo essersi accorto che la moglie era priva di sensi dentro la vasca da bagno ha chiamato i soccorsi arrivati sul posto pochi dopo. Purtroppo avendo inalato anche lui il mix letale, dopo aver avvertito un malore è svenuto e ha sbattuto la testa contro la vasca da bagno.

Lo staff del 118 si è accertato della morte della donna e poi ha aiutato il marito, caduto a seguito dello svenimento

Lo staff del 118 dapprima si è accertato del decesso della donna e poi ha provveduto a trasportare l’uomo in ospedale al Policlinico di Bari in codice giallo. I medici di turno lo hanno aiutato come meglio potevano, riscontrando in lui oltre che una lieve intossicazione anche un trauma cranico causato della caduta.

Dopo essere entrati in bagno gli operatori del pronto soccorso hanno avvertito malore perché hanno inalato fumi pericolosi rilasciati dal mix dei due detergenti. Quindi anche loro sono stati aiutati dal personale medico. Dopo il soccorso delle due vittime, è stato richiesto l’intervento della polizia scientifica per esaminare la scena. Sul corpo della donna non è stata disposta alcuna autopsia. Il suo corpo è già stato restituito ai familiari che si stanno occupando dell’organizzazione dei funerali che dovrebbero avere luogo lunedì.