Incidente a Porcia, coppia finisce con l’auto nel lago: morto il conducente

Un incidente molto grave è avvenuto questa mattina all’alba in provincia di Pordenone, a Porcia: un’auto è caduta nel lago. Superstite una ragazza ricoverata, insieme a un poliziotto.

Un incidente gravissimo, che ha portato alla morte del ragazzo che guidava l’autovettura, mentre la ragazza è ricoverata ma sopravvissuta. Durante le operazioni di salvataggio, un poliziotto è entrato in ipotermia e ora è anche lui in ospedale.

Incidente a Porcia: cosa è successo

Un incidente stradale accaduto questa mattina, all’alba: era presente una coppia in auto, di origini dominicane, caduta nel lago insieme alla vettura.

L’uomo, di 29 anni, è morto annegato dopo la caduta del mezzo in acqua, mentre la donna, di 24 anni, è sopravvissuta ma è ricoverata in ospedale in ipotermia.

A quanto pare, dalle sue prime testimonianze, sembra che i due stessero litigando poco prima che l’auto sbandasse e che il giovane ha perso totalmente il controllo della macchina, finendo prima contro un marciapiede e poi in acqua.

Anche un poliziotto che si trovava nella squadra di soccorso è stato ricoverato in ospedale, anche lui per ipotermia proprio come la donna coinvolta nell’incidente.

Infatti, mentre il suo collega si occupava della ragazza rinvenuta nel lago, riuscita a uscire da sola dall’abitacolo del veicolo, il poliziotto si è buttato in acqua per cercare di salvare il guidatore.

Dopo un po’ i Vigili del Fuoco, arrivati sulla scena dell’incidente insieme alla squadra fluviale, sono riusciti a riportarlo su. Ecco che, quindi, i soccorsi sanitari hanno trasportato anche lui all’ospedale, in condizioni preoccupanti.

Dov’è accaduto precisamente l’incidente

Questo tragico schianto è avvenuto in via Cartiera, in una zona che si chiama Rorai Piccolo, dove appunto si trova questo lago della Burida.

Il veicolo, quando i soccorsi sono giunti sul posto, si trovava almeno a 4 metri dalla riva, completamento immerso d’acqua.

Una volta estratto dall’abitacolo, l’uomo alla guida era completamente incosciente e, probabilmente, già deceduto.

Per il conducente dell’auto, morto annegato, è stata avviata la rianimazione cardiopolmonare dai soccorsi del 118 di Pordenone, ma non c’è stato nulla da fare ancor prima di arrivare in ospedale.

Al momento, sul posto è arrivata l’Autogru del Comando di Udine, per recuperare il mezzo sprofondato nelle acque del lago, la polizia stradale è sul luogo dell’incidente per capire la dinamica e ricostruire quanto accaduto.