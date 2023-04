Inquina di più il detersivo in polvere o liquido? Tanti sono convinti del contrario

Detersivo in polvere o liquido, quale inquina di più? A questa domanda c’è una risposta che, forse, non vi aspettate.

Pulire i panni in modo sostenibile è una scelta corretta non solo per l’ambiente, ma anche per il vostro portafoglio, infatti, potreste risparmiare tantissimi soldi. Il risultato non cambierà, il bucato risulterà sempre pulito e profumato.

Non tutti sanno che è fondamentale scegliere il detersivo giusto, infatti, quale inquina di meno tra quello in polvere e quello liquido? Non ci crederete mai, ma molti sono convinti del contrario: scopriamo qual è la risposta giusta.

Inquina di più il detersivo liquido o in polvere? Sbagliano tutti

Ai tempi d’oggi, è importante fare delle scelte sostenibili, non solo nell’alimentazione, nel trasporto o nell’abbigliamento, ma anche sulla pulizia della casa. Dedicare la giusta attenzione al nostro Pianeta è fondamentale.

Per salvaguardare l’ambiente è necessario partire dalle piccole cose e trasformare le nostre cattive abitudini. Bisogna imparare ad eseguire le nostre faccende domestiche in modo ecologico.

Ci sono tantissime soluzioni per farlo, ad esempio ridurre l’utilizzo della candeggina, dato che è anche un prodotto altamente dannoso per la nostra salute.

Invece, i prodotti naturali che non possono mai mancare nella nostra dispensa sono proprio il limone, il bicarbonato di sodio, l’aceto bianco, l’acido citrico e anche il sapone di Marsiglia. Sono tutti elementi che non sono dannosi per l’ambiente e tantomeno per la nostra salute.

Però, molto spesso non possiamo fare a meno dei detersivi per il bucato. Proprio per questo è necessario scegliere sempre quello giusto. Ad esempio, inquina di più il detersivo in polvere o quello liquido? Non ci crederete mai, ma tantissime persone sbagliano la risposta: scopriamo la verità.

La risposta definitiva

Ognuno di noi ha la responsabilità di fare scelte consapevoli anche nelle pulizie domestiche.

Per svolgere delle faccende domestiche in modo sostenibile, è necessario utilizzare solamente detersivi ecologici e biodegradabili, perché tutte le sostanze che si trovano all’interno del prodotto sono dannose ed inquinanti per i nostri mari.

Innanzitutto, sapete quale tipo di detersivo inquina di più? Sicuramente il detersivo liquido non è una scelta sostenibile, perché per renderlo liquido si utilizzano delle sostanze chimiche. Quindi, è consigliato preferire sempre quello in polvere. Quest’ultimo, viene diluito solamente con l’acqua durante il lavaggio.

Ovviamente, prima dell’acquisto è importante leggere sempre l’etichetta per sapere cosa contiene il prodotto scelto, inoltre, bisogna far caso anche se la confezione del detersivo è biodegradabile o no. Solitamente, il pack di quello in polvere è molto più piccolo di quello liquido.