Incentivi auto 2022: altri in arrivo a novembre

In arrivo grandi novità. Dal 2 novembre 2022 saranno disponibili nuovi incentivi per le automobili.

L’annuncio arriva direttamente dal Mise. Le nuove prenotazioni sono aperte sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.

Altri incentivi auto in arrivo a novembre

Sulla piattaforma ecobonus.mise.gov sarà possibile prenotare i nuovi incentivi a partire dalle ore 10 del 2 novembre del 2022.

Si tratta di incentivi atti a acquistare automobili non inquinanti, precisamente quelle fino a 60 g/km CO2.

Come comunicato dalla stesso Mise, tali incentivi sono stati stabiliti da Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sviluppo economico il quale aveva precedentemente avanzato la proposta all’interno del Dpcm adottato poi dal Governo.

La dichiarazione di Giorgetti

In merito, Giorgetti ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha spiegato che avviando tale misura si va a concretizzare il disegno industriale.

Nello specifico si va ad incentivare il passaggio verso un ambiente più green, che va a portare benefici non solo sull’impatto ambientale ma anche in termini sociali.

Il ministro ha anche spiegato quanto segue: “Istituendo per la prima volta al Mise un fondo ad hoc da 8,7 miliardi di euro, sono stati resi strutturali finanziamenti e strumenti dedicati sia al lato dell’offerta che a quello della domanda, con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione nella diffusione di auto meno inquinanti e un solido sostegno alle produzioni industriali italiane”.

Ecobonus auto 2022: da chi può essere usato

L’ecobonus si presenta con delle novità importanti. In primo luogo vi è un incremento del 50% dei contributi per coloro che entrano in una fascia di reddito isee inferiore ai 30mila euro.

In secondo luogo, gli stessi incentivi si presenta in forma differente in quanto sono stati rimodulati. Sarà possibile usufruire di una somma fino ai 7.500 euro di contributi con rottamazione nel caso di acquisto di un veicolo nuovo con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2.

Ci saranno fino a un massimo di 6.000 euro, invece, per coloro che decideranno di acquistare nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 .

Oltretutto, il nuovo ecobonus, sarà destinato anche a persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto.

In conclusione, dal 2 novembre del 2022 a partire dalle ore 10 sarà possibile prenotarsi attraverso la piattaforma ecobonus.mise.gov.

Il contributo varia a seconda della fascia di reddito annuale appartenente e di conseguenza a seconda della tipologia di veicolo che si decide di acquistare.