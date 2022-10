Ryanair assume, nuovi posti di lavoro: come candidarsi

Quella del lavoro, nel nostro paese, è di certo una delle questioni più scottanti. La compagnia aerea Ryanair, però, offre attualmente diverse posizioni lavorative e, presto, ne metterà a disposizione di nuove. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come fare per inviare la propria candidatura.

Da anni, oramai, trovare lavoro nel nostro paese non è un’impresa facile. Sono molte le persone di tutte le età in cerca di un impiego, nonostante alcune di esse abbiano anche dei titoli di studio a livello universitario.

La crisi economica che stiamo attraversando in questo periodo, ovviamente, non fa che peggiorare le cose, rendendo ancora più difficili le nuove assunzioni. La paura e l’incertezza nei confronti del futuro – sempre più presenti nella popolazione – rischiano così di creare una crisi parallela a quella precedentemente citata che porterebbe gli adulti di domani a sentirsi inadeguati all’interno della nostra società.

Per fortuna, però, le aziende pronte ad assumere esistono, e Ryanair è una di esse. Tale compagnia aerea, infatti, ha in programma di assumere settemila nuovi dipendenti. Per scoprire quali sono le posizioni aperte e come fare per inviare il proprio curriculum vitae, non vi resta che proseguire la lettura.

Ryanair assume

Come precedentemente accennato, ad oggi è molto difficile trovare lavoro. E lo è ancor di più se si è alla ricerca di un impiego che si addica alle proprie competenze e alle proprie passioni. È un’operazione complessa, certo, ma non impossibile, grazie anche ai posti di lavoro messi a disposizione da Ryanair.

Per il prossimo futuro, infatti, la suddetta compagnia aerea assumerà ben settemila nuovi dipendenti. Coloro che vorranno procedere alla candidatura, dunque, non dovranno fare altro che seguire le linee guida che verranno predisposte.

In attesa, di tutto ciò, ci si può tuttavia proporre per una delle posizioni attualmente aperte elencate qui di seguito: Ingegnere B2; Sviluppatore. Net; Sviluppatore di backend. Net; Sviluppatore Android e Ingegnere autorizzato B1-brs-nuove condizioni retributive.

Per avere maggiori informazioni e candidarsi per provare a ricoprire una di tali posizioni, non bisogna far altro che consultare il sito ufficiale di Ryanair. Ma perché la compagnia aerea “lowcost” assumerà un numero così elevato di nuovi collaboratori? A rivelarlo è stato l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Learly, nel corso di una recente conferenza stampa.

Più aerei e nuove destinazioni

Il nuovo meraviglioso progetto di Ryanair illustrato, come precedentemente accennato, dall’amministratore delegato dell’azienda, prevede un investimento di più di un miliardo per acquistare tredici nuovi velivoli. O’Learly ha spiegato che gli aerei saranno tutti di ultimissima generazione, e che consumeranno circa il 16% in meno. Ma non è finita qui.

I nuovi mezzi faranno base agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e permetteranno così di aggiungere le seguenti nuove destinazioni: Gran Canaria; Valencia; Praga; Trapani; Liverpool; Tolosa; Rabat; Stoccolma; Tangeri; Agadir; Francoforte; Amman; Dublino; Asturie; Cuneo; Berlino; Cork e Colonia.

Per le tratte precedentemente citate, i prezzi di sola andata partiranno da soli 24,99 €. Ecco, dunque, tutto ciò che presto realizzerà Ryanair, e il motivo per il quale la compagnia assumerà settemila dipendenti.