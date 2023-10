Camion perde travi, automobilista ferito nel Casertano

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, sulla strada statale Sannitica a Marcianise, provincia di Caserta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del capoluogo campano, che hanno liberato l’automobilista dalla sua auto. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Camion perde carico e ferisce automobilista nel Casertano

Stava viaggiando a bordo della sua auto quando è stato colpito da alcune travi perse dal camion che lo precedeva lungo la strada statale Sannitica a Marcianise, in provincia di Caserta. È così che un automobilista di 55 anni è rimasto ferito questa mattina. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che lo hanno liberato dalle lamiere della vettura. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale, ma non avrebbe riportato ferite gravi.