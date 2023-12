Il corpo senza vita rinvenuto all’interno dell’abitazione disabitata in via Monte Amiata a Casoria potrebbe appartenere a un senzatetto.

Il rogo, stando ai primi riscontri dei vigili del fuoco, potrebbe essere partito per cause accidentali. Il corpo rinvenuto al secondo piano dell’abitazione è ancora senza nome. Non si esclude che possa trattarsi di un senza fissa dimora che potrebbe essersi rifugiato nell’immobile.

Scoperto un cadavere carbonizzato dopo incendio a Casoria

Un cadavere carbonizzato è stato trovato nella notte in un’abitazione abbandonata in via Monte Amiata a Casoria, periferia est di Napoli. Nell’immobile è divampato un incendio, sembra per cause accidentali, che è stato domato dai vigili del fuoco. Dopo aver spento il rogo, i caschi rossi hanno scoperto un cadavere carbonizzato, ancora senza identità.

L’ipotesi è che si tratti di un senzatetto, che si è rifugiato nello stabile, in cerca di riparo. Indagini in corso da parte dei militari dei carabinieri di Casoria. Il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile e della salma, che è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’esame autoptico.