L’incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in via Campi Elisi a Trieste. Il ferito grave si trova tuttora ricoverato all’ospedale di Cattinara.

Le fiamme sarebbero partite da una sigaretta accesa finita su un materasso.

Incendio in un appartamento a Trieste

Tre persone ferite, di cui una in maniera grave: è il bilancio dell’incendio divampato la notte scorsa in un appartamento in via Campi Elisi a Trieste. Le fiamme sarebbero partite da una sigaretta lasciata accesa su un materasso. Stando a quanto riferisce l’Ansa, dopo la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono giunte due ambulanze e una squadra di vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Le tre persone ferite sono uscite autonomamente dallo stabile, ma sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate, due in codice giallo e una in codice rosso all’ospedale di Cattinara, a Trieste. In via precauzionale, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’intero stabile, per verificare eventuali danni alla struttura. L’alloggio interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile.