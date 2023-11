I 25 denunciati avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza sottoscrivendo false dichiarazioni, pur di ottenere il sussidio.

Reddito di cittadinanza indebitamente percepito: denunce a Taranto e Avellino

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. È con questa accusa che 25 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Taranto. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, gli indagati avrebbero indebitamente percepito oltre 240mila euro.

Altre 30 denunce sono scattate in provincia di Avellino dove altrettante persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Secondo l’Ansa, sarebbero 520mila euro i soldi indebitamente sottratti all’Inps, che dovrà ora cercare di recuperarli. In quasi tutti i casi, i beneficiari sono risultati titolari di patrimoni mobiliari per un valore superiore a quelli fissati dalla legge, che nelle dichiarazioni per richiedere il sussidio sarebbero stati sempre omessi.

