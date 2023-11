I trapper Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi rispettivamente.

A deciderlo la settima sezione penale di Milano che ha condannato anche altri sei giovani a pene fino a 5 anni e 8 mesi.

I trapper Baby Gang e Simba La Rue condannati

I trapper Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi rispettivamente per la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, a Milano.

Nella sparatoria rimasero feriti due giovani. A deciderlo la settima sezione penale di Milano che ha condannato anche altri sei giovani della loro “crew” a pene fino a 5 anni e 8 mesi. L’accusa principale per gli imputati è quella di rapina aggravata. Secondo l’accusa, alle due vittime venne portato via un borsello.

Per Simba La Rue, considerato «socialmente pericoloso», è stata stabilita la sorveglianza speciale.