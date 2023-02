Incendio ed esplosione a Palermo, una vittima e un ferito

Due appartamenti a Palermo sono stati interessati rispettivamente da un incendio e un’esplosione.

Le forze dell’ordine stanno indagando e il bilancio parla di una vittima e un ferito grave.

Incendio in un appartamento a Palermo

Non è chiaro cosa abbia provocato il violento incendio che questa mattina si è verificato a Palermo, in una palazzina nel quartiere di San Lorenzo. L’edificio si trova in via Maltese e il rogo potrebbe essere stato innescato da una guasto alla stufa elettrica ma è solo una delle tante ipotesi su cui stanno lavorando i Vigili del Fuoco, impegnati sul posto.

I fatti sono avvenuti alle prime luci dell’alba e e probabilmente l’incendio sarebbe stato causato da una stufa. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l’appartamento dove abitava una donna disabile di 73 anni, rimasta uccisa nonostante il tempestivo intervento dei pompieri.

In poco tempo hanno domato il rogo ma la donna, individuata e tratta in salvo per poi essere affidata ai soccorritori, era già in condizioni molto critiche ed è morta per la gravità dei traumi riportati e per la forte intossicazione che ha aggravato le sue già precarie condizioni di salute.

Il bilancio non riporta altri feriti, solo diversi danni strutturali che hanno obbligato le forze dell’ordine a far evacuare gli appartamenti circostanti per i sopralluoghi dei pompieri che dovranno accertare se le case sono agibili e scongiurare eventuali focolai che potrebbero di nuovo dar origine alle fiamme.

L’esplosione

Mentre i pompieri erano all’opera in via Maltese, è arrivata una seconda chiamata di soccorso nella zona che palermitano chiamano “Conigliera”, ovvero in via Umberto Maddalena.

Qui, nel tratto di strada che collega Rocca di Mezzomonreale a Boccadifalco, si è verificato un secondo incidente simile. C’è stata una violenta esplosione dovuta a una bombola collocata nella al terzo piano di un appartamento, in seguito c’è stato un cedimento e anche qui molte famiglie della palazzina sono state evacuate per ragioni di sicurezza, così come dall’edificio adiacente.

Non sono state registrate vittime ma un uomo è rimasto ferito in maniera grave ma i medici dell’ospedale dove rapidamente è stato trasportato dai soccorritori del 118, riferiscono che non è in pericolo di vita. I Carabinieri stanno indagando in entrambi i casi, dove hanno ascoltato vari testimoni. Per quanto riguarda il secondo disastro, avvenuto intorno alle 5.30, alcune persone hanno raccontato di aver sentito un fortissimo boato.

Insieme agli agenti e ai pompieri stanno lavorando anche i tecnici del Comune per verificare la stabilità degli immobili.