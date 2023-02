I look della semifinale del festival di Sanremo

Grande attesa per la serata finale del festival di Sanremo che vedrà nuovamente Chiara Ferragni nelle vesti di co-conduttrice. Al momento, però, non ci resta che commentare i look della serata dei duetti e delle cover, considerata dagli spettatori una delle più belle perché gli artisti in gara ripropongono i successi passati della canzone italiana.

Una serata caratterizzata da tantissimi outfit total black, i pochi che hanno optato per le nuance chiare si sono sicuramente contraddistinti; favolosa, Chiara Francini, che ha dimostrato molta sicurezza oltre che grande eleganza con abiti firmati Moschino.

Valanga di total black per la quarta serata del festival di Sanremo

Dall’ospite Peppino Di Capri al duetto Ultimo feat Eros Ramazzotti fino ad arrivare alle maestose Giorgia ed Elisa, hanno deciso di calcare il palco del teatro dell’Ariston in un look total black, sinonimo di eleganza che non tramonta mai.

Per la quarta e penultima serata del festival di Sanremo, la più amata dal pubblico perché dedicata alle cover e ai duetti, molti artisti in gara accompagnati dai colleghi della musica italiana, hanno deciso di sfoggiare outfit rigorosamente scuri.

Stupende Giorgia ed Elisa che si sono presentate entrambi con degli abiti firmati Armani: la cantante in gara indossava un completo blu, mentre la collega che 22 anni fa vinse con “luce” un abito lungo nero: un perfetto connubio, incantando il pubblico sia con la loro bravura che con la loro bellezza.

Bellissima anche la co-conduttrice, Chiara Francini, l’attrice toscana che ha deciso di debuttare al Teatro dell’Ariston con degli abiti firmati Moschino: non solo ha dimostrato di avere grande eleganza come le colleghe delle serate precedenti ma sicuramente con una marcia in più: la sicurezza di un palco importante e temuto come quello di Sanremo.

Presente ieri anche Carla Bruni, ex première dame, con una tuta Versace (ovviamente nera), la quale ha accompagnato i Colapesce e Dimartino. Ovviamente non potevano che essere scuri anche gli outfit dei più audaci e trasgressivi del festival 2023, quelli di Elodie e Rosa Chemical.

I look chiari della serata finale

Tra la valanga di capi scuri che ieri hanno calcato la quarta e penultima serata finale del festival di Sanremo, alcuni hanno optato per nuance chiare per dare un tocco di luce alla serata dedicata alle cover e ai duetti.

Carolina Crescentini, ospite insieme ai ragazzi di mare fuori, ha sceso le scale dell’Ariston con un abito lungo color turchese firmato Gucci; il vincitore della serata di ieri, Marco Mengoni, insieme al suo gruppo gospel ha scelto un look candido per esibirsi con Let it be.

Outfit total white anche per Madame, la quale questa volta ha dimenticato le scarpe esibendosi scalza con un pezzo di De Andrè. Idem per Anna Oxa, la quale ha deciso un look più tenue ieri sera rispetto quelle precedenti.