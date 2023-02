Italia, in arrivo il terribile ciclone tropicale: mai successo nella storia

Storico ciclone tropicale in evoluzione: dalla Tunisia verso la Libia, si sta presentando sull’arcipelago di Malta e ora con approdo in parte dell’Italia.

Nel corso degli anni sono stati registrati uragani mediterranei o uragani mediani che hanno colpito anche in bassa stagione, ma non a febbraio. Si tratta dunque di un evento davvero eccezionale.

In arrivo terribile ciclone tropicale

Le basse pressioni, ricche di aria calda tropicale e sostenute anche dalle correnti artiche russe, fluiscono su acque ancora calde, in attesa delle temperature bollenti del 2022, ovvero l’anno più canicolare della storia.

Si sta per scrivere una parte storica della meteorologia italiana proprio con l’arrivo di questo ciclone tropicale.

Nel settore meteorologico, questo tipo di strutture, contraddistinte da aria calda nell’occhio del vortice, sono definite TLC (Tropical Like Cyclone) o MediCane (MEDIterranean Hurricane).

Nel concreto, la storia si è potuta scrivere in quanto nei primi 10 giorni del mese di febbraio, nella parte centrale dell’inverno, si è abbattuto un ciclone tropicale tra Malta, la Sicilia e la Libia.

L’anno 2022 ha registrato temperature che sono state eccezionalmente elevate, così come un gennaio più caldo di 0,96°C in confronto alle medie di un triennio 1991-2020, e il ciclone nordafricano ha potuto passare al TLC o al Medicane con molta potenza sopra lo Stretto di Sicilia.

Di fatto, le recenti ore il ciclone, che arrivava dalla Tunisia, da Sfax, con una repentina virata tra la Libia e Malta, di fatto ha accumulato una grande quantità di calore latente dalle acque e si è intensificato al punto da scatenare venti tempestosi al suo contorno e precipitazioni temporalesche da allarme rosso in Sicilia.

Con il ciclone tropicale del 10 febbraio si potrebbe scrivere una pagina di storia climatica italiana, in quanto finora si erano avuti uragani mediterranei o medio-tropicali anche in bassa stagione, al contrario non si erano mai verificati in febbraio.

Riscaldamento globale

Si ricordano Alex nel gennaio 2016 e Arlene nell’aprile 2010, tuttavia a febbraio, nel periodo precedente al riscaldamento globale, le condizioni climatiche per un ciclone tropicale di questo tipo non si erano mai presentate prima.

L’attenzione si concentra quindi anche oggi sulla Sicilia, con venti, mareggiate, rovesci e forti nevicate. Per non parlare del freddo record che ha interessato le Alpi a 1500 metri con la NìKola artica russa.

Si sono registrati -17°C a San Martino di Castrozza, -15°C a Canazei e perfino -21°C a Sarentino, a 20 chilometri da Bolzano.

È l’altra faccia della medesima medaglia: la mareggiata artica dalla Russia ha richiamato le correnti nordafricane in direzione della Sicilia e attualmente ne subiamo le ripercussioni.

Il perfetto scontrarsi del gelo russo con il caldo tunisino, di fronte a un mare ancora caldo, ha favorito la violenza del ciclone dall’aspetto tropicale.

Si rischiano quindi ondate di 6 metri sulla costa ionica meridionale dell’isola, venti di forza 9 e piogge continue.

L’area più interessata dal cattivo tempo continuerà ad essere quella compresa tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. Ma a breve, tutto sarà un ricordo, di fatto i TLC, cicloni tropicali, per quanto potenti sono rapidi a dissolversi.

I TLC hanno a malapena una vita che supera le 48 ore nel Mediterraneo. Nel fine settimana, il tempo si prospetta sgombro ovunque. Questo da nord a sud, ivi comprese i territori in cui il tempo ora sembra infernale oltre che tropicale.

Previsioni per il fine settimana

Per sabato le previsioni danno a nord: soleggiato e di notte farà freddo. Nel centro: in prevalenza assolato, ma con temperature fredde fino al mattino. Nel sud: deciso ritorno di tempo buono.

Per domenica 12 febbraio si avrà nelle regioni settentrionali: soleggiato e più caldo nel corso della giornata. Al centro: giornata soleggiata e più calda. Al sud: bel tempo interrotto da un rapido transito di nubi; piogge nel pomeriggio dalla Puglia alla Sicilia.

Le previsioni per l’anticiclone africano sono prevalentemente soleggiate, ad eccezione di episodi locali di squilibrio a sud fino a martedì mattina.