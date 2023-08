In questa immagine si nasconde un procione ma quasi nessuno lo trova: sai dov’è?

Oggi ti proponiamo un test visivo che, all’inizio, può sembrare davvero semplice da risolvere ma non è così. La domanda a cui dovrai rispondere è: sai trovare il procione?

Nell’immagine che stiamo per mostrarti si nasconde un simpatico animaletto: un procione. Se lo trovi in 10 secondi si intelligentissimo.

Un procione protagonista di un test d’abilità

Un tipo di intrattenimento che non conosce età e che dal cartaceo è diventato molto popolare anche sul web è rappresentato dai test visivi. Si tratta di immagini progettate per divertire, stimolare e sfidare la percezione visiva e le capacità cognitive che si legano alla nostra visione. I test visivi, oltre che attraverso immagini, possono essere presentati anche sottoforma di giochi, enigmi e illusioni ottiche.

I test visivi riscuotono sempre parecchio successo perché costituiscono un modo divertente per passare il tempo e stimolare il cervello piacevolmente e con leggerezza. Inoltre, essi rappresentano una sfida mentale, poiché richiedono molto spesso un livello di attenzione e concentrazione alti per essere risolti.

Un fattore da non dimenticare è che può essere molto divertente fare test visivi sfidando amici e parenti, allenando la propria mente e facendo una pausa dai compiti più impegnativi che dobbiamo svolgere ogni giorno.

Nel test visivo che ti proponiamo oggi, sotto forma di una fotografia da esplorare, ti chiediamo di trovare un procione. Anche se la domanda può risultare semplice, trovarlo in soli dieci secondi potrebbe essere più sfidante di quel che sembra.

Riesci a trovarlo in dieci secondi?

Come avrai capito, guardando attentamente l’immagine qui sotto, dovrai trovare un procione che si nasconde molto bene nella foto, in meno di dieci secondi. Per poterlo trovare nel minor tempo possibile, dovrai concentrarti il più possibile, cercando di osservare bene tutti i punti della stanza, anche quelli più banali, dove magari si può nascondere l’animale.

La fotografia mostra una cucina molto bella, ordinata e in total white, con elementi in legno come il parquet. Oltre all’ordine e alla pulizia, salta immediatamente all’occhio un bel gattone appollaiato su uno sgabello ma non è certo il gatto che stiamo cercando nella foto. Non notarlo sarebbe proprio impossibile per chiunque. In fondo, ci sono due poltrone ed un tappeto che suggeriscono una possibile area relax.

Ci sei riuscito in dieci secondi? Se la risposta è no allora ti aiutiamo noi. Probabilmente, il bel gattone presente nell’immagine ha catturato tutta la tua attenzione. Dirigi il tuo sguardo all’estrema destra della foto.

Ebbene sì, il procione si trova proprio dietro la finestra, perfettamente mimetizzato nel fogliame che caratterizza l’albero a cui, probabilmente, si è arrampicato per avvicinarsi alla finestra della casa. Sembra quasi che si sia messo in posa per farsi scattare la foto.