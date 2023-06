Vita da favola in quest’isola con mare trasparente: ti offrono 500 euro al mese se ti trasferisci qui. Ecco dove si trova questo luogo da sogno. Pronto a partire?

In quest’isola ti pagano per restare: se decidi di trasferirti qui, per te 500 euro al mese. Scopriamo insieme dove in tanti stanno pensando di iniziare una nuova vita.

Soldi e casa in un luogo da sogno per cambiare vita: ecco l’iniziativa che attira tanti

Da qualche anno ormai, si leggono spesso in rete notizie che sembrano troppo belle per essere vere. Hai mai sentito di persone che con famiglia a seguito, decidono di cambiare vita e di trasferirsi in zone talvolta remote e ricominciare da capo?

Sono tantissimi i coraggiosi che intraprendono questa nuova avventura lasciando il più delle volte certezze per l’ignoto. Ma sono davvero reali queste offerte che comuni, città, regioni e anche province propongono? La risposta è sì.

Esistono numerose zone che oggi sono disabitate e che regioni e comuni vogliono ripopolare mettendo a disposizione di chi ha il coraggio di cogliere questa opportunità, incentivi economici piuttosto appetitosi e anche case e terreni per iniziare una nuova vita.

Se questa idea alletta anche te e stai pensando già a un modo per reperire ulteriori informazioni, continua a leggere. Oggi vogliamo parlarti di una possibilità che potrebbe interessarti.

Esiste un’isola paradisiaca, circondata da un mare cristallino e una fauna naturalistica così rara da sembrare irreale. Qual è la notizia bella? Ti pagano per restare! Esattamente, hai letto bene: per te 500 euro al mese se ti trasferisci qui.

In quest’isola con mare trasparente ti offrono 500 euro al mese se ti trasferisci

Se ti trasferisci in quest’isola ti offrono 500 euro al mese. Questa la possibilità che sta allettando tanti curiosi che fin da subito sarebbero disposti a fare le valigie e partire.

L’isola di cui parliamo è davvero un luogo paradisiaco. Si trova in Europa ed è circondata da un mare cristallino che ospita una fauna marina spettacolare. Dove si trova questo posto magico? In Grecia!

Il nome dell’isolotto è Anticitera. Confinante con l’isola di Cerigo e Creta, ad oggi conta solo 24 abitanti. Quasi nessuno conosce l’esistenza di questo posto incedibile che invece è ricco di storia.

I primi abitanti popolarono quest’isola nel V millennio a.C. ed erano perlopiù cacciatori primitivi di uccelli migratori. Nel V secolo a.C. Anticitera fu invasa invece dai pirati della Cilicia, cacciati poi con una invasione distruttiva organizzata dal console Pompeo Magno.

Ma quest’isola è passata alla storia anche per una scoperta storica incedibile. Nelle sue acque, nel 1900, alcuni pescatori hanno rinvenuto quello che oggi è noto come relitto di Anticitera.

Si tratta di resti di una nave che secondo alcuni studi, sarebbe partita da Atene nell’anno 86 a.C. e diretta in Italia. Rinvenuti anfore, statue, stoviglie e utensili, oggi conservati al Museo Archeologico di Atene.

Purtroppo, da più di un secolo questo luogo paradisiaco è quasi disabitato. I 24 abitanti vivono essenzialmente di pesca e agricoltura e sono in maggioranza pensionati. È stata la chiesa ortodossa del villaggio ad attivarsi per ripopolare Anticitera con una proposta piuttosto allettante.

Chi decide di trasferirsi in questo luogo, riceve non solo una casa in cui vivere e un appezzamento di terra da coltivare ma anche un fisso di 500 euro al mese per tre anni.

Questo contributo economico viene erogato col lo scopo di avviare un’attività commerciale o economica che possa rappresentare il sostentamento dei futuri abitanti dell’isola.

Attenzione però. Non tutti possono trasferirsi ad Anticitera ma ci sono 2 requisiti anche piuttosto severi da rispettare:

essere una famiglia con almeno 2 figli;

soddisfare aspettative etiche e morali e regole di convivenza imposte dalla locale chiesa ortodossa.

Da quando questo bando è stato aperto, già 4 famiglie con bimbi si sono trasferiti sull’isola, ragion per cui, con grande gioia, è stato necessario riaprire una scuola chiusa 25 anni fa.

Chi ha i requisiti giusti per poter accedere al bando ed eventualmente per trasferirsi ad Anticitera deve però essere consapevole di approdare in luogo senza dubbio paradisiaco ma anche fuori dal mondo. Letteralmente.

L’isola più vicina da raggiungere è Creta che dista poco più di 2 ore di traghetto. 4 le ore che servono invece per raggiungere il Peloponneso. Ad Anticitera non esistono supermercati, distributori di benzina o taxi che possano portarti da una parte all’altra dell’isola: d’altronde questo gioiello della Grecia è grande solo 20 Km quadrati!

Proprio per fare in modo che questo luogo meraviglioso possa diventare vivibile al meglio e magari anche meta turistica, ecco che l’incentivo della chiesa locale si presenta come una straordinaria possibilità. Circondata da un mare cristallino, da una flora e fauna non solo marina, straordinariamente incredibile, quest’isola merita la rinascita.