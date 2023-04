In Italia, per le vacanze di Pasqua, sono attesi 142mila turisti stranieri

In base a ciò che ha condiviso ENIT, ossia l’Agenzia Nazionale del turismo, prendendo sotto esame i dati di Forwardkeys, sembra che siano quasi 141.000 le prenotazioni internazionali per l’Italia per quello che sarà il periodo pasquale.

Se si fa il confronto con l’anno passato, è possibile affermare che si registrerà un aumento del 29%.

Il flusso del turismo in Italia in vista del festività pasquali

Secondo lo studio ENIT sembra che per le vacanze pasquali siano in arrivo circa 141.000 turisti stranieri. Pare infatti che per una settimana, ossia dal 9 al 15 aprile, il nostro Stato sarà pronto ad accogliere numerosi visitatori provenienti dall’estero.

Un dato molto importante se si pensa che, a differenza dello scorso anno, si registra una crescita del 29% di turisti dello stesso periodo. Tra non molto quindi assisteremo ad un ritorno in massa dei turisti stanno statunitensi le cui prenotazioni sono circa 35.750 con una crescita del 50% in più se si fa il confronto con il 2022 andando così a rappresentare il 24,4% dei turisti esteri che approderanno in Italia nei prossimi giorni.

Dove saranno diretti i turisti stranieri

Le città preferite dai turisti stranieri, oltre a Roma e Milano, saranno anche Venezia, Firenze, Napoli e Bologna. A Roma giungeranno 64.000 arrivi aeroportuali internazionali, ossia il 45,4% dell’ intero flusso. Al secondo posto troviamo Milano luogo in cui sono in attesa 27.000 prenotazioni con un incremento del 72,2%. La maggior parte dei turisti stranieri hanno prenotato un viaggio in economy scegliendo, in ogni caso di prenotare presso la compagnia aerea.

In linea di massima è possibile affermare che la maggior parte dei viaggiatori sono in coppia in quanto il 41,8% delle prenotazioni è inerenti a due passeggeri. Soltanto la Spagna è in grado di superare l’Italia se si fa il confronto con le mete estere preferite per queste vacanze pasquali. Infatti, qui arriveranno circa 186.000 viaggiatori, un numero che supera l’Italia di 45.000 unità in più. I turisti che invece hanno scelto la Francia come luogo per trascorrere le vacanze pasquali sono 129.000 mentre ne sono 55.000 coloro che hanno scelto la Grecia.

A questo riguardo non poteva mancare il commento di Daniela Santanchè, il ministro del turismo, la quale ha affermato: “L’Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. L’amore verso la nostra Nazione non è più solo locale, i dati ci dicono che oltre 35mila prenotazioni vengono dagli Stati Uniti, uno dei target più importanti per il turismo italiano in termini di spesa”.

La ministra continua affermando che tale situazione non è altro che la dimostrazione che il loro lavoro sta procedendo bene e a gonfie vele anche se si può sempre fare di più proprio perché la sfida più grande da superare è quella della destagionalizzazione così che in Italia si possa essere il turismo durante tutto l’arco dell’anno.

Il presidente e CEO di ENIT, Ivana Jelinic, afferma che l’Italia risulta essere carica di nuove energie imprenditoriali, un qualcosa che di sicuro sposta l’attenzione ed interesse del mercato turistico nazionale: “Un bel feedback dell’operato di promozione dell’incoming messo a punto da Enit che valorizza e fa conoscere l’Italia nei principali hub e appuntamenti mondiali”.