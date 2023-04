Rompicapo matematico impossibile, qual è il numero mancante? Svelata la soluzione

Ecco qual è il numero mancante di quest’incredibile rompicapo matematico. Vi sveliamo la soluzione. Per alcuni è difficilissimo arrivarci.

Vi sveliamo tutto sulla soluzione a questo rompicapo matematico che sta facendo impazzire milioni di utenti sul web. Solo in pochi, in realtà, riescono ad arrivarci. Bisogna concentrarci e usare la parte del cervello dedicata al ragionamento logico.

Rompicapo matematico difficile da risolvere

Sono pochissime le persone in tutto il mondo che riescono ad arrivare alla soluzione di questo rompicapo matematico in pochi secondi. Come qualsiasi altro indovinello con protagonisti i numeri, non bisogna essere degli esperti in matematica, ma è sufficiente avere delle grandi capacità di ragionamento logico.

Naturalmente, più regole matematiche si conoscono meglio è, ma a volte la soluzione più semplice è quella giusta. Proprio per questo, anche i bambini possono riuscire a risolvere questo rompicapo, anche se c’è più probabilità che lo facciano gli adulti.

La particolarità di questo rompicapo è che, in realtà, non c’è un solo modo per arrivare alla soluzione. Ciascuno di noi può arrivarci, ragionando a suo modo.

L’importante non è tanto risolvere il rompicapo e arrivare alla risposta corretta, quanto, piuttosto, allenare la propria mente in modo che invecchi il più tardi possibile.

L’obiettivo del rompicapo in questione è quello di trovare il numero che manca in questa ruota, che è divisa in porzioni. Se non siete riusciti a risolverlo al primo colpo, vuol dire che probabilmente avete bisogno di maggiore esercizi. Se siete curiosi di scoprire la soluzione, ecco che ve la sveliamo di seguito.

La soluzione di quest’esercizio per la mente

Se non siete riusciti a comprendere cosa dovete fare soltanto guardando l’immagine, ecco che di seguito vi diamo delle indicazioni che vi permetteranno di risolvere quest’esercizio.

Come potete vedere all’interno dell’immagine in alto, la ruota è costituita da una parte dai numeri 12, 3 e 19, mentre dall’altra dal 3, dal 5, dal 2 e dal 4. Tra i numeri in elenco, solamente il 2 non ha il suo corrispondente opposto nella ruota.

Proprio per questo, l’osservatore dovrà riuscire a scovare il numero mancante, che gli permetta di arrivare la numero 28.

Soffermatevi a guardare l’immagine per pochi secondi, dopodiché portate a termine i vostri ragionamenti. Dovete sapere che la risposta corretta è il numero 24. Per arrivare a questa soluzione bisogna eseguire la moltiplicazione 2 X 2, il cui risultato è il numero 4, e poi sommare 4 + 24, che risulta 28.

Purtroppo soltanto in poche persone stanno riuscendo ad arrivare al risultato finale, perché probabilmente non si sottopongono a test matematici come questo da molto tempo. Se è il vostro caso, vi consigliamo di non darvi per vinti e di allenare ancor di più la vostra mente, in modo da notare i risultati dell’allenamento in un periodo successivo.

Sul nostro sito e online esistono tanti test di questo tipo con cui potete praticare per allenare il vostro cervello. Vi consigliamo di tornare a sottoporvi al test della ruota quando ormai vi sarete dimenticati del risultato, per testare gli effetti del vostro allenamento.