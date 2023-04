By

Arresto eccellente a Napoli da parte delle Forze dell’ordine. È stato arrestato Salvatore Di Lauro, il figlio del boss Paolo Di Lauro, detenuto al 41bis. L’uomo è stato tratto in arresto con accuse ben precise.

Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, in particolare, nei confronti della moglie. Il tutto avveniva davanti ai suoi figli.

Arrestato Salvatore Di Lauro

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Salvatore Di Lauro, figlio del boss e capoclan Paolo Di Lauro, detenuto al 41bis. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, ad esser tratto in arresto è il sesto figlio del boss.

Questi è accusato di maltrattamenti in famiglia e, nello specifico, come descritto anche dal Pubblico Ministero, “con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, ha maltrattato la moglie anche in presenza dei figli minori della coppia” – ha spiegato.

Salvatore Di Lauro, 35 anni, è già stato arrestato una prima volta nel 2006. Le accuse, questa volta, rivolte contro di lui riguardano la sua stessa famiglia. La donna, che non convive più con lui, finalmente lo scorso 27 febbraio ha denunciato le violenze che subiva. In particolare, quella del giorno prima della denuncia stessa, quando lo stesso Di Lauro si era presentato sotto il balcone di casa della donna, armato di liquido infiammabile, pronto a fare qualsiasi cosa.

La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della IV sezione (fasce deboli) della Procura della Repubblica partenopea.

Il figlio del boss accusato di maltrattamenti in famiglia

Salvatore, come dicevamo, è il figlio del boss di Scampia e Secondigliano, Paolo Di Lauro, che già da tempo è stato arrestato ed è in carcere in regime di 41bis. Al momento, lo stesso Salvatore Di Lauro, stando alle indagini della Polizia, era considerato il reggente dell’omonimo clan dopo che suo fratello Marco è stato arrestato.

Il 35enne era già stato arrestato nel 2006 e poi scarcerato nel 2014 per fine pena. Il suo secondo arresto, invece, risale al 2017, precisamente al 6 giugno. Ma poi, era stato scarcerato soltanto 15 giorni dopo.

Il giovane è conosciuto, anche, con il soprannome di “’o terremoto”, dato il suo carattere violento e burrascoso. L’accusa con la quale è stato tratto in arresto vede, sì, i suoi maltrattamenti in famiglia, anche reiterati, nei confronti di sua moglie ma l’aggravante sta nel fatto che, molto spesso, aggrediva la donna proprio davanti o in presenza dei figli.

La donna, stanca delle continue vessazioni, dopo l’ultima aggressione avvenuta nello scorso mese di febbraio, ha deciso di denunciare il marito alle Forze dell’ordine. Da questo, la Procura della Repubblica di Napoli, con la IV sezione per le fasce deboli, ha emesso l’ordine di arresto per l’uomo.

L’ultima minaccia, avvenuta proprio il 26 febbraio scorso, è stata quando lo stesso Salvatore Di Lauro si è presentato sotto il balcone di casa della donna armato di liquido incendiario, pronto a fare di tutto.