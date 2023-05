Secondo diversi ricercatori, l’intelligenza artificiale potrebbe condurre l’umanità all’estinzione: per tale motivo, gli esperti hanno lanciato l’allarme.

L’intelligenza artificiale è ormai una realtà che sta cambiando il volto del mondo moderno. Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi che offre, ci sono ricercatori che lanciano l’allarme: l’IA potrebbe condurre addirittura all’estinzione dell’umanità.

Sono molte le preoccupazioni legate ai rischi di questa tecnologia avanzata, tanto da spingere gli esperti del campo a sviscerare gli aspetti più critici della questione.

L’intelligenza artificiale può condurre all’estinzione, l’allarme dei ricercatori

Noti esperti del settore tra cui Sam Altman, Demis Hassabis e Dario Amodei hanno lanciato un’allerta in merito al fatto che l’intelligenza artificiale potrebbe portare all’estinzione dell’umanità. Geoffrey Hinton ha sostenuto l’appello, insieme ad altri esperti internazionali, tra cui alcuni italiani come Roberto Battiston e Luca Simoncini. Roberto Battiston afferma che non è una super intelligenza il fattore che può minacciare l’umanità, bensì le conseguenze derivanti dall’utilizzo degli algoritmi nella vita e nel lavoro. Egli ipotizza i possibili rischi legati alle interferenze sui processi elettorali, ma anche alla diffusione di notizie false e alla creazione di canali di notizie che diffondono la disinformazione. Pertanto, si deve affrontare questa situazione e prepararsi per gestire tali problemi, come dimostrato da avvenimenti precedenti quali Cambridge Analytica e le tattiche dei troll russi sul web. Luca Simoncini evidenzia che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta creando una rivoluzione sociale e – allo stesso tempo – generando seri problemi. L’esperto ritiene che l’AI abbia un forte impatto nei settori economici, finanziari, politici, educativi ed etici, così come nel rischio di produzione di fake news e il controllo delle auto autonome. Simoncini sostiene che se una tecnologia viene utilizzata per scopi benefici, come nel campo biomedico o farmacologico, non vi è nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, la dichiarazione del CIAS sulla minaccia di estinzione dell’umanità dovuta all’utilizzo dell’AI, per Simoncini, è simile al manifesto del 1955 in cui Bertrand Russell e Albert Einstein denunciarono i rischi delle armi nucleari. Gli effetti dell’AI sull’economia e sul mondo del lavoro L’intelligenza artificiale è una tecnologia incredibilmente avanzata che sta cambiando il mondo in cui viviamo, ma ci sono preoccupazioni crescenti sul fatto che possa condurre alla nostra stessa estinzione.

Uno dei principali timori legati all’IA riguarda la sua potenziale capacità di evolversi al punto da diventare autonoma e indipendente dall’uomo.

Se questa ipotesi si verificasse, l’umanità potrebbe essere messa in pericolo dalla perdita del controllo sulla tecnologia stessa.

Gli esperti affermano che l’IA può portare ad un incremento della disuguaglianza economica.

Le macchine sarebbero più efficienti degli esseri umani, nella maggior parte delle mansioni lavorative, con conseguenze importantissime sull’occupazione.

Ciò potrebbe causare non solo una riduzione significativa dei posti di lavoro disponibili per gli uomini, ma anche una diminuzione drammatica del tasso di natalità dovuto alla difficoltà nel trovare impiego stabile.

Naturalmente questi scenari apocalittici possono sembrare fantascientifici.

Tuttavia, i ricercatori continuano a porre domande cruciali circa i limiti etici dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Non solo: gettano il focus anche sulla possibilità o meno di regolare lo sviluppo futuro della IA prima che sia troppo tardi.

I rischi dell’intelligenza artificiale: cosa possono fare gli esseri umani?

È importante che gli esseri umani si assumano la responsabilità di garantire che l’intelligenza artificiale non diventi una minaccia per la nostra stessa esistenza.

È necessario sviluppare politiche e norme rigorose per regolamentare il suo utilizzo e garantirne la sicurezza.

Gli scienziati hanno anche suggerito che aumentare il sostegno alla condivisione delle conoscenze tra i ricercatori potrebbe aiutare a mitigare alcuni dei rischi associati all’IA. In questo modo, le migliori menti del mondo possono lavorare insieme per massimizzare i benefici dell’IA, minimizzandone, al contempo, rischi.

In definitiva, l’intelligenza artificiale ha il potenziale per cambiare radicalmente il nostro mondo in meglio o in peggio. Sta a noi decidere come vogliamo gestirla.

Se ci impegniamo ad affrontarla con attenzione ed etica, possiamo garantire un futuro luminoso, pieno di opportunità infinite.

Se, invece, è utilizzata in maniera sbagliata, allora si potrà andare incontro a diverse conseguenze sul piano sociale, politico ed economico.