Immobile sempre più re del gol, la Scarpa d'Oro è a un passo

Fa strano dirlo e sentirlo dire, eppure è proprio così: Ciro Immobile ha raggiunto Robert Lewandoski. Ma non finisce qui: adesso ha a disposizione ben 180′ per superarlo. Entrambi i bomber sono infatti fermi a quota 34, con l’unica differenza che il polacco non può più migliorare il suo score in quanto la Bundesliga è già finita. E quello della Scarpa d’Oro sarebbe il riconoscimento perfetto per premiare una stagione davvero straordinaria da parte di Ciro Immobile.

Continua a leggere

Continua a leggere

Una tripletta da urlo, Scarpa d’Oro sempre più vicina

Quella realizzata contro il Verona da Ciro Immobile non è stata una semplice tripletta. Assolutamente no. I tre goal inflitti all’Hellas, infatti, hanno un triplo valore: hanno consentito alla Lazio di centrare la sua seconda vittoria consecutiva e a Ciro Immobile di staccare Cristiano Ronaldo nella classifica dei capicannonieri del campionato, e dulcis in fundo, di raggiungere l’attaccante del Bayern Monaco. Il bomber laziale potrebbe così portarsi a casa ben tre trofei: la qualificazione in Champions League della Lazio, ormai raggiunta, quello di capocannoniere della Serie A e ovviamente, anche la Scarpa d’Oro. Per raggiungere questo prestigioso e importante trofeo, a Ciro Immobile basterà segnare un solo goal in due partite, che la Lazio dovrà giocare contro Brescia e Napoli. Ovviamente sempre con un occhio di riguardo a Cristiano Ronaldo, che sicuramente, fino alla fine proverà il controsorpasso, anche se davvero difficile. Immobile, inoltre, potrà contare sull’aiuto dei compagni che proveranno ad aiutarlo: Luis Alberto, ad esempio, ha lasciato al bomber napoletano il calcio di rigore che si era procurato nel finale di partita, segno evidente di come tutto lo spogliatoio remi dalla parte dell’attaccante napoletano.