Prendi l’uncinetto e 1 bottone, quel che ne ricavi è totalmente inaspettato

Sembra impossibile, ma con l’uncinetto e 1 bottone si può realizzare qualcosa di unico nel suo genere: da provare subito.

L’uncinetto rimanda sempre alle tradizioni antiche, quelle delle nonne che man mano si perdono nel tempo. Tuttavia, oggi sono molti i giovani che stanno prendendo in mano questa affascinante tradizione per imparare un nuovo lavoro o per rilassarsi. Infatti, questo è un lavoro manuale consigliato come anti stress. Dopo tantissime prove, con un solo uncinetto e 1 bottone è stato possibile realizzare qualcosa di unico da sfoggiare.

Storia e tradizione dell’uncinetto

Una tradizione senza tempo, anche se le origini dell’uncinetto non sono precise e in molti se ne prendono il merito. Secondo la storia maggiormente riportata e raccontata, sembra che una donna in Baviera fosse abile in ogni tipo di lavoro artigianale.

Un giorno osserva la neve mentre si appoggia sul davanzale e ne resta affascinata. Con inventiva e un pizzico di esperienza, cerca di riprodurre la magia di quei batuffoli bianchi usando il cotone e un grosso ago a sua disposizione.

Poco dopo viene inventato l’uncinetto vero e proprio, dapprima corto e con in dotazione un piccolo uncino per la guida del filo.

Le origini di questa lavorazione sono comunque molto antiche, tanto che Mary Thomas – studiosa di fama internazionale – afferma che i primi lavori siano stati svolti nella penisola araba e poi man mano diffusi con metodi differenti.

Gli antichi Egizi hanno lasciato qualche traccia, così come nella Cina antica sino in Scozia per realizzare i mantelli classici.

Le popolazioni usavano già un metallo di questo tipo per ottenere dei capi di abbigliamento, coperte oppure berretti modificando man mano le tecniche nel tempo. In Italia arriva attraverso i conventi e le lavorazioni del pizzo, per poi man mano prendere piede anche sotto altre forme.

Uncinetto e un bottone: come realizzare qualcosa di unico

Le esperte di questo metodo antico sanno bene che basta un solo oggetto e del filo per realizzare qualcosa di unico. Sarà sufficiente avere un uncinetto e 1 bottone, con del filo colorato.

I bottoni possono avere due o quattro fori, non ci sono differenze. La lavorazione a mano libera prevede di rivestire il bottone completamente con un gioco di fili incrociati o semplici.

Subito dopo, quando la struttura è pronta, si procede realizzando un fiorellino con fiori diversi e colorati.

Filo dopo filo, passaggio dopo passaggio si da il via a qualcosa di unico. Una volta realizzato il fiore con la base di bottone, si potrà applicare in vari indumenti dei bambini o degli adulti. Non solo, si potrà anche realizzare una spilla unica nel suo genere oppure un fermaglio per i capelli. Inoltre, possono diventare applicazioni per tessuti o per le presine della cucina.

Con un solo bottone e un uncinetto la magia è un tripudio di colore e l’oggetto ha mille usi differenti.