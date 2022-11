Immergi la carta igienica con l’aceto: risolve una marea di problemi domestici

Carta igienica con l’aceto per un matrimonio perfetto che riesce ad eliminare tutti i problemi domestici: da usare subito.

Sembra che non ci sia nulla che l’aceto di vino bianco non possa fare per la casa, infatti è uno di quegli ingredienti naturali sempre presenti e pronti all’uso. Ci sono inoltre dei trucchi che prevedono dei matrimoni impensabili, che mettono insieme prodotti di due tipologie diverse dal potere completo. Infatti, grazie all’uso combinato di carta igienica e aceto si potrà avere un aiuto concreto per tutta la casa: scopriamo insieme come usare questi due strumenti e quali problemi domestici risolvere nell’immediato.

Carta igienica e aceto di vino bianco: il rimedio per tutta la casa

La carta igienica insieme all’aceto di vino bianco è il rimedio antico e naturale per tutta la casa, eliminando dal più classico dei cattivi odori sino alle macchie più persistenti. Un’ottima idea economica ed ecologica, così da non dover acquistare ogni tipo di detergente chimico che inquina e impatta sul budget di fine mese.

Non è tutto, questo antichissimo metodo della nonna può essere usato anche come detersivo naturale ed ecologico per al maggior parte delle superfici. Inutile girarci intorno, quante volte abbiamo pensato che fosse un metodo blando e non efficace? Una volta provato si potrà cambiare idea all’istante, perché con un solo prodotto si avrà la possibilità di pulire tutta la casa con un solo gesto.

Aceto e carta igienica per i mobili

Versatile e multiuso, l’aceto è un disinfettante naturale che a contatto con la carta igienica viene usato per più scopi differenti. Per i mobili basterà mettere un roto di carta igienica in una bacinella per poi versarci sopra l’aceto.

Rimuovere il rullo interno delicatamente e usare solo la carta che fungerà da spugnetta ricca di prodotto, per sgrassare – lucidare e pulire i mobili in legno senza danneggiarli. Ora risciacquare con un panno in microfibra pulito e rimuovere l’eccesso di aceto (al fine di non danneggiare la vernice/lucidante dei mobili in legno).

Carta igienica per la pulizia delle superfici delicate

È un ottimo smacchiatore per le superfici, versandolo direttamente dentro un flacone spray: spruzzare sopra la zona di interesse e lasciare agire la sua azione sgrassante per qualche minuto. Subito dopo prendere la carta igienica e poi eliminare le macchie in pochissimi secondi, profumando e igienizzando l’ambiente.

Carta igienica e aceto per rimuovere le macchie dal wc

La carta igienica con l’aceto è ottima anche per il water, rimuovendo tutto il calcare che si deposita al suo interno. Per procedere correttamente, svuotare l’acqua e poi versare l’aceto così che raggiunga le zone di interesse.

Arrotolare la carta igienica facendola aderire completamente con la soluzione e lasciare per tutta la notte, il giorno dopo rimuovere la carta igienica e poi passare lo scopino prima di tirare lo sciacquone. Il risultato finale sarà un wc senza calcare.

Macchie delle scarpe eliminate con l’aceto e la carta igienica

Stesso discorso anche per le scarpe quando sono macchiate e non sono più lucide come una volta. Riempire un flacone spray con acqua e 4 cucchiai di aceto per poi agitare la miscela. Spruzzare sulla carta igienica e poi passarla sulla scarpa, rimuovendo le macchie e per ottenere di nuovo la lucidità di un tempo.