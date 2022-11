Aumento pensioni gennaio, nuovi importi nel 2023: la tabella ufficiale

Ecco quali sono gli aumenti previsti alle pensioni di gennaio. La tabella ufficiale dei nuovi importi previsti per l’anno 2023.

Ottime notizie per i pensionati. Ecco tutti gli aumenti previsti per il 2023. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono gli aumenti previsti per il prossimo anno 2023 in tema di pensioni. Sono davvero inaspettati per tutti.

Aumento pensioni da gennaio 2023

L’aumento delle pensioni da gennaio 2023 è una vera e propria novità che tantissimi cittadini italiani stavano aspettando. Ormai è ufficiale che il Governo voglia sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto quelle provate dall’inflazione ormai alle stelle.

E così ecco che di seguito vi mostriamo una tabella aggiornata che contiene la stima di tutti gli importi mensili che verranno erogati per i pensionati. L’anno vedrà aumenti sul conto per tutti gli invalidi, anche per quelli con accompagnamento e anche sulle pensioni minime.

Sono stati stabiliti nuovi criteri di rivalutazione degli importi delle pensioni, in comparazione con quelli passati. Ad esempio, l’Istat di rivalutazione da applicare per l’aumento decorrente da gennaio 2023 e rispetto agli aumenti 2022 era pari soltanto all’1,7%, dopodiché era passato all’1,9% definitivo.

Ebbene, questa nuova rivalutazione del 2023 sarà di circa 4 volte superiore a questo numero. Infatti pare che sarà attorno all’otto per cento, che ingrasserà i trattamenti pensionistici fino a 4 volte.

Di seguito ecco la tabella dove abbiamo calcolato l’incremento pieno da gennaio 2023. Vi ricordiamo, però, che per i primi mesi dell’anno i valori non saranno pieni per tutti, dato che ci sarà il recupero della rivalutazione anticipata che è scattata da questo ottobre 2022.

Si tratta del famoso 2% di rivalutazione anticipata, che, una volta esaurito, lascerà spazio al recupero. Tali importi, in attesa di quelli pieni, faranno aumentare di pochissimo la pensione al mese.

Ma scopriamo insieme la tabella aggiornata con gli aumenti.

La tabella aggiornata con gli aumenti

La maggior parte dei pensionati è in attesa di scoprire in che modo verranno rivalutate le loro pensioni nel prossimo anno 2023. Proprio per questo, vi mostriamo di seguito una tabella aggiornata che vi mostra tutti gli aumenti in questione.

Stiamo parlando che molte pensioni passeranno:

da 290 euro a circa 315 euro al mese;

da 525 euro a circa 567 euro al mese;

da 660 euro a circa 711 euro al mese.

Quando, invece, entrerà in vigore l’aumento vero e proprio, si passerà addirittura da 1080 euro a 1600 euro circa al mese.

Vi ricordiamo che un aumento così è ovviamente corposo ed è dovuto a un’inflazione reale mostruosa, che andrà immediatamente a erodere il nuovo potere di acquisto dei vostri assegni.

Ed è per questo che si attendono vere e proprie riforme, degli aumenti già promessi ampiamente, specialmente per le categorie più fragili come le pensioni minime sociali, ciò che percepiscono la reversibilità, gli invalidi, ecc.

E voi cosa ne pensate? Credete davvero che questi importi servano o pensate che finiranno nelle casse dello Stato, perché spesi in bollette e acquisti di prima necessità, oltre che in carburante per le auto? Fatecelo sapere!