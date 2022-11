Il ketchup migliore in commercio, quasi zero zucchero e sale (secondo questo test)

In commercio esiste un ketchup che secondo un test è stato eletto come il migliore per via della poca presenza di sale e zucchero. Ecco di quale si tratta.

Durante i nostri pranzi o le nostre cene, ma anche quando abbiamo bisogno di addentare qualcosa, ci ritroviamo a mangiare alcune pietanze che possono essere accompagnate da alcune salse.

In particolar modo ci sono alcune che possono essere consumate anche per uno snack, come quando acquistiamo delle patatine dai fast-food o dalle roulotte e spesso ci chiedono se vogliamo aggiungere della maionese o del ketchup.

Ketchup: ecco il migliore in commercio

Tra i due, quello che va per la maggiore è il ketchup ed è molto amato, non solo dai bambini, che tendono a consumarlo spesso, ma anche dagli adolescenti e da gran parte degli adulti.

Questa salsa, va consumata fredda e si ottiene dall’unione di salsa di pomodoro o concentrato o purea con l’aggiunta di aceto, cipolle, spezie, zucchero e sale e a volte anche altri additivi alimentari.

Proprio per questo, ci sono alcuni additivi che tendono ad avere una funzione dolcificante e di conseguenza all’interno della composizione del ketchup c’è una grande quantità di zuccheri.

Ma oltre allo zucchero, anche il sale potrebbe trovarsi in una maniera spropositata rispetto ad altri ingredienti e quindi bisogna stare sempre molti attenti al consumo di questa salsa e non esagerare.

Nonostante questo però, secondo un test effettuato in Francia, il ketchup è considerata tra le migliori rispetto alle altre salse che possono essere la maionese, la salsa di soia, la salsa barbecue e così via.

Questo perché, gli ingredienti utilizzati, sono più naturali rispetto agli altri e presentano pochi elementi che possono risultare a volte nocivi, come nelle salsa barbecue ottenuta dall’affumicatura.

L’unico accorgimento è quello delle quantità. Per far in modo che il ketchup non provochi problemi con il lungo andare è consigliato non consumare più di 20 gr ed è per questo motivo che in alcuni fast-food vengono distribuite in bustine monodose.

Sempre secondo questo test francese, ci sono alcuni tipi di ketchup in commercio che presentano un minore numero di additivi, di zucchero e di sale e che quindi sono considerati tra i migliori in commercio.

Ketchup con poco zucchero e sale

Sul podio, al terzo posto troviamo un ketchup che riporta la propria ditta sulla confezione con l’indicazione del 50% in meno degli zuccheri. Questo prodotto si può trovare facilmente negli store italiani.

Al secondo posto, invece un prodotto che riporta la dicitura sull’etichetta 50% meno zucchero e sale.

Al primo posto, in questa indagine, il ketchup migliore è quello della ditta francese Quintesens, denominato L’incroyable Ketchup (L’incredibile Ketchup) composto con pomodorini e verdure, entrambe biologiche, coltivate in Francia.

Questo prodotto non si trova negli scaffali dei supermercati italiani, ma può essere acquistato sul web da alcuni siti internet che permettono la sua vendita direttamente dalla Francia.

Con un costo maggiore e delle spese di spedizione, potremo portare a casa il miglior ketchup in circolazione, secondo questa indagine, stando sempre attenti a non superare le dosi giornaliere consigliate.