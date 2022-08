Ilary Blasi vola all’estero, vacanza a due: i fan esplodono di gioia | Troppo belli insieme

By

Ilary Blasi è volata nuovamente all’estero: ecco gli scatti pubblicati su Instagram. I fan esplodono di gioia. Ecco con chi si trova la showgirl.

Da quando circolano le voci e gli scatti fotografici che l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha intrapreso una relazione con Noemi Bocchi, la showgirl e moglie Ilary Blasi ha deciso di concedersi momenti di relax e di vacanza durante la pausa estiva.

Totti è rimasto a Sabaudia e ogni sera va a fare visita alla nuova fiamma, mentre la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di ripartire in compagnia. Una vacanza a due: la Blasi ha deciso di partire per l’estero ed i fan esplodono di gioia.

Ilary Blasi è nuovamente partita per l’estero: ecco dove si trova

I 2,1M di follower possono ammirare la bella presentatrice in una foto girata di spalle mentre guarda l’orizzonte. Si tratta di uno scatto fotografico pubblicato tra le Storie di Instagram. L’ex moglie del Pupone ha deciso di voltare pagina e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La showgirl ha deciso di godersi i suoi ultimi giorni di vacanza in pace ed i relax in Croazia. Le vacanze per la Blasi continuano e cerca serenità nei figli. A documentare il nuovo viaggio è la stessa showgirl, che ha pubblicato nelle Stories alcuni scatti dei giorni che sta trascorrendo sul mare Adriatico.

Ilary Blasi in Croazia: con chi è?

La nuova tappa è la Croazia e la Blasi è in compagnia della figlia più piccola Isabel. L’altra figlia Chanel è rimasta a Sabaudia con il babbo e il figlio Christian ha ripreso gli allenamenti di calcio.

La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha visitato a bordo di una barca le Isole Incoronate, un arcipelago croato dell’Adriatico, situato di fronte alla Dalmazia. A bordo dell’imbarcazione, oltre alla figlia più piccola, c’erano anche la sorella maggiore Silvia, il cognato Ivan, i nipoti e Francesca, un’amica.

E Totti dove si trova?

Se Ilary Blasi si diverte in Croazia, l’ex capitano della Roma Totti è in pianta stabile a Sabaudia. Poco distante vive la nuova fiamma, Noemi Bocchi, a cui fa visita ogni sera. I due si sarebbero conosciuti durante una partita di padel. Inoltre, i due si sarebbero ritrovati a pranzo con amici comuni e da allora hanno iniziato a vedersi ed a sentirsi.

I viaggi di Ilary Blasi dopo la rottura con Totti

All’indomani della rottura con Francesco Totti, la presentatrice e showgirl Ilary Blasi avrebbe iniziato a peregrinare tra un viaggio e l’altro. La prima tappa scelta dalla Blasi è stata la Tanzania, dove ha trascorso qualche giorno con i tre figli. Poi la showgirl ha fatto rientro in Italia, ma mai nello stesso luogo, poi ha fatto rientro a Sabaudia, dove è in pianta stabile il Pupone.

Successivamente, la showgirl ha deciso di volare in mezzo alla natura ed all’aria fresca e frizzantina delle Dolomiti. Dopo una pausa in famiglia, la Blasi ha deciso di concedersi un lussuoso viaggio in Croazia.