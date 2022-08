By

I russi continuano a bombardare Zaporizhzhia a pochi giorni dell’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. Paura per la centrale nucleare.

La Russia continua a bombardare Zaporizhzhia. Si teme che gli attacchi possano colpire la centrale nucleare e creare danni decisamente notevoli. Bombardamenti che si sono intensificati in vista dell 24 agosto, giorno in cui l’Ucraina celebra la sua indipendenza dall’URSS, avvenuta nel 1991. Una data importante che segna anche i sei mesi dell’invasione russa. Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia potrebbe “fare qualcosa di particolarmente disgustoso” e “crudele” in questa occasione.

Zaporizhzhia, nuovi bombardamenti russi: si teme per la centrale

Continuano i bombardamenti russi su Zaporizhzhia che, da settimane, è al centro dell’offensiva di Mosca. Da Kiev si teme che gli attacchi possano arrivare sulla centrale nucleare e arrecare danni consistenti al paese e non solo.

Le azioni militari di Putin, inoltre, si sono intensificate, particolarmente, in vista del 24 agosto, giorno in cui l’Ucraina ottenne la propria indipendenza dalL’URSS nel 1991. In tale contesto, domenica le autorità della capitale ucraina hanno imposto il divieto di assembramenti pubblici, dal 22 al 25 agosto.

Il governatore della regione di Kharkiv (centro-est) da parte sua ha annunciato sabato un lungo coprifuoco previsto dalla sera del 23 agosto alla mattina del 25 agosto.

Martedì mattina, l’ambasciata americana in Ucraina ha emesso un messaggio allarmistico, avvertendo che la Russia potrebbe intensificare i suoi bombardamenti “nei prossimi giorni” e ha invitato i cittadini americani a lasciare subito il paese.

Zelensky difende l’indipendenza e annuncia combattimenti fino alla fine

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, ha annunciato che il paese non si piegherà all’offensiva russa e che combatteranno fino alla fine per proteggere l’indipendenza che hanno raggiunto nel 1991.

Su Instagram, il presidente ha postato una foto in compagnia della consorte, accompagnata da una didascalia, nella quale ha scritto le seguenti parole: “Le nostre lacrime non si sono ancora asciugate. Ma vogliamo e sorrideremo di nuovo. È il Giorno dell’Indipendenza durante la Guerra d’Indipendenza“, si legge nel post.

Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko si congratula con il popolo ucraino per il Giorno dell’Indipendenza. Il principale alleato della Russia – che da sei mesi guida un’offensiva in Ucraina – ha inviato un messaggio di congratulazioni al popolo ucraino:

“Sono convinto che le attuali differenze non potranno distruggere le basi secolari di sincere relazioni di buon vicinato tra i popoli dei due Paesi“. La Bielorussia continuerà a parlare a favore del “rafforzamento dei contatti amichevoli basati sul rispetto reciproco a tutti i livelli“.