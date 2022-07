Ilary Blasi, mamma Daniela senza filtri: la reazione al divorzio | Un tuffo al cuore per Totti

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare di Ilary Blasi e della sua separazione. Ma qual è stata la reazione di mamma Daniela?

Sono state numerose le foto che Ilary Blasi ha voluto condividere sui social dal suo viaggio in Africa post separazione.

Ilary Blasi senza Francesco Totti

Dopo i primi rumors messi in giro ad marzo, circa una possibile separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la coppia si è davvero separata. Eppure, a marzo i due avevano deciso di smentire i gossip che erano, poi, diventati una notizia vera e propria, ripresi da testate importanti.

Poi qualche settimana fa, il comunicato stampa effettivo sulla loro rottura. La coppia, in realtà, non esisteva più da tempo. Si dice, infatti, che lui avesse un amante già da tempo. Altri gossip diffusi in queste ore, invece, vorrebbero che Totti abbia fatto di tutto per salvare il matrimonio con Ilary Blasi.

Tra i motivi ulteriori della rottura, ci sarebbe la violazione, da parte di lui, di un patto segreto stipulato dagli ex coniugi, circa la discrezione da mantenere circa le direzioni amorose che avrebbe preso la loro vita post matrimonio. Un patto che serviva non solo ad evitare i gossip ma a preservare i figli.

Le reazioni dei parenti

Non è un mistero che Ilary Blasi, in compagnia dei sui figli (Cristian, 16 anni, Chanel, 15, e Isabel, 6) subito dopo il comunicato della rottura, sia partita. I 4, infatti, si sono concessi una fuga in Africa. Non è mancato un reportage completo del primo viaggio da mamma single attraverso il suo profilo Instagram.

Proprio lì, ha pubblicato la prima foto di gruppo senza Totti. I commenti dei fan della coppia non sono mancati: tra chi afferma che Ilary senza l’ex giocatore della Roma non sia nessuno e chi, invece, scrive che nella foto manca un elemento fondamentale.

Ma quali sono state le reazioni dei parenti alla separazione dei due? In realtà, non ci sono state dichiarazioni ufficiali rilasciate da nessuno di loro. Soltanto un particolare, che hanno notato soltanto i fan più attenti, fa riflettere.

La mamma di Ilary Blasi, Daniela Serafini, nella foto in questione (che riportiamo sotto, tratta dall’Instagram della conduttrice), ha lasciato un bel like che capeggia insieme a quello di altri. Tra gli altri c’è ad esempio, quello di Antonella Clerici.

Che il like di mamma Daniela sia un modo per appoggiare la figlia in questo momento difficile di transizione da moglie a single?