“Le sue fughe a Milano” Totti e Ilary, scoop senza precedenti: coppia ‘aperta’ | Rivelazione lampo

Una relazione aperta, vissuta liberamente da entrambi nella coppia. E’ quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sulla separazione di Totti e Ilary Blasi.

Nuovi dettagli sulla rottura tra Totti e Ilary e sul loro rapporto negli ultimi anni. Una relazione che era diventata abbastanza aperta e che lasciava spazio a entrambi nella vita privata. I due, secondo quanto riportato nell’ultimo numero di Di Più, erano liberi di incontrare nuove persone, ma con il patto della riservatezza più assoluta.

Totti-Ilary, coppia aperta: “liberi di fare nuovi incontri”

La versione molto simile a quella fornita da Chi negli ultimi giorni. I giornali scandalistici stanno facendo emergere nelle ultime settimane ulteriori dettagli sulla relazione tra Totti e Ilary Blasi, che hanno di recente annunciato la loro separazione.

Una rottura avvenuta in maniera abbastanza concitata soprattutto dopo le prime indiscrezioni di un tradimento da parte del pupone, poi tentata di coprire con le varie smentite social e nei salotti Mediaset, da parte dei diretti interessati. Ma la questione è emersa a distanza di qualche mese, confermando le primissime fughe di notizie.

La conduttrice e la leggenda della Roma, da sempre al centro del gossip nostrano, si sono detti dunque formalmente addio, ma la loro relazione – da quanto emerso ultimamente – non sarebbe più stata la stessa da tempo. E’ stato Di Più a parlare questa volta dei dettagli dei patti presi nelle vita sentimentale dei due vip.

Pare infatti che Ilary, nelle sue trasferte a Milano, si comportasse di conseguenza a questi accordi di vivere la coppia in modo aperto, e che così facesse anche Francesco. Il tutto però, da quanto si legge nelle pagine di Di Più, a patto che ci sia riservatezza per non mettersi in difficoltà con stampa e tutelare la famiglia.

Crisi Totti-Ilary: patto di riservatezza infranto

E la furia di Ilary pare sia scaturita proprio da quella mancata riservatezza da parte dell’ex bimbo de ore. Si, perché i due – da quanto si apprende – sarebbero stati liberi di incontrare nuove persone, a patto di non mettere il coniuge in difficoltà e di tutelare la famiglia e i figli.

Un patto infranto al momento della fuga di notizie dello scorso inverno, quando su Totti erano impazzati i gossip sulla nuova fiamma, Noemi. Il patto era quello di non farsi “beccare” con nuove o vecchie fiamme, proprio per una questione di riservatezza.

Nonostante le smentite di Totti, Ilary in quell’occasione si era molto arrabbiata pare proprio per gli accordi venuti a mancare in occasione del flirt svelato con Noemi Bocchi.