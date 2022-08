Ilary Blasi, lo scatto nasconde un messaggio per Totti: il dettaglio sfuggito a tutti | FOTO

Quest’anno, Ilary Blasi ha trascorso, per la prima volta, le vacanze estive senza Francesco Tutti. La notizia della loro separazione è stata, senza dubbio, la più chiacchierata dell’estate, e l’attenzione degli utenti del Web nei confronti dei profili social dei diretti interessati è salita alle stelle. Ecco, a tal proposito, una delle ultime Ig stories della conduttrice che, di certo, non è passata inosservata.

Dallo scorso 11 luglio, giorno in cui l’Ansa ha rilasciato i due comunicati attraverso i quali Totti e la Blasi hanno annunciato la loro separazione – i diretti interessati non hanno proferito più alcuna parola a riguardo.

Francesco Totti ha preferito prendersi un periodo di pausa anche dai social; Ilary, invece, si è goduta la sua estate in compagnia di amici e famiglia, e ha documentato i suoi spostamenti tramite una serie di Instagram stories.

Ed è stata proprio l’ultima storia pubblicata dalla conduttrice a destare in molti particolare curiosità. Il motivo? La presenza di un oggetto molto speciale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

L’Ig story di Ilary Blasi

Oltre a essere un’acclamata e affermata professionista della tv, Ilary Blasi è anche molto attiva sui social e, in particolare su Instagram. Il suo profilo, infatti, conta più di due milioni di follower che, ogni giorno, seguono con affetto le pubblicazioni della conduttrice.

Da quando è stata annunciata la sua separazione da Francesco Totti, l’attenzione sull’account Instagram di Ilary è di certo aumentata e, di recente, alcuni utenti, hanno notato la presenza di un particolare dettaglio presente dell’ultima Ig story della conduttrice.

Si tratta di un orologio molto costoso, regalatole in un’occasione speciale proprio da quello che, oramai, è il suo ex marito.

La passione che Ilary nutre per gioielli e accessori non è di certo un mistero! Così, il giorno del suo quarantesimo compleanno, la conduttrice ha ricevuto in dono da parte di Francesco Totti il bellissimo orologio in questione, dal valore di circa tremila euro.

Era stata proprio la Blasi, in alcune delle sue passate interviste, a raccontare con gioia la sorpresa fattale dall’ex calciatore, sinonimo del fatto che, all’epoca, il loro amore era ancora molto forte. La presenza in sé dell’orologio, tuttavia, non è l’unica cosa a cui gli utenti del Web hanno prestato particolare attenzione.

Piccoli e grandi dettagli

Nella Instagram story pubblicata da Ilary Blasi, si può notare che l’orologio indossato da Ilary – regalatole da Francesco Totti – è indossato al contrario, ovvero, con il quadrante all’interno del polso.

Questo potrebbe non significare granché, certo, ma da una parte del popolo dei social è stato interpretato come un gesto simbolico, quasi come se la conduttrice avesse voluto nasconderlo.